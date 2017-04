Gabriela Teodorescu a picat examenul pentru şefia Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 5 aprilie 2017, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat un concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiilor de Sănătate Publică din Arad, Bacău, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Olt, Satu – Mare, Suceava, Timiş, Tulcea şi pentru funcţia de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti.

La concurs s-a prezentat şi Gianina-Gabriela Teodorescu, cea care a ocupat, începând cu luna iulie a anului 2014, postul de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi, funcţie lăsată liberă de către Corina Şebe, care s-a retras de la şefia instituţiei în data de 1 iunie 2014. Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Gabriela Teodorescu a picat proba scrisă a examenului, cu 27 de puncte obţinute.

Condiţiile de participare au fost următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.