Galerie foto/ A început Festivalul Internaţional de Folclor „Hora Mare”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Festivalul Internaţional de Folclor “Hora Mare” a început. Evenimentul se află la ediţia a XXV-a şi se derulează până pe data de 15 august inclusiv.

În cadrul acestei ediții, șase țări, printre care și România, își vor promova folclorul specific zonei de proveniență, prin programe spectaculoase de muzică și dansuri tradiționale, pregătite special pentru publicul călărășean. Țările care participă în cadrul festivalului sunt: Italia, cu ansamblul „Kellarious”; Slovacia, cu ansamblul “Inovec”; Muntenegru, cu ansamblul „Danilovgrad”; Bulgaria, cu ansamblul „Nastroenie”; Serbia cu ansamblul “Krusik”.

„Hora Mare” a debutat astăzi, la ora 19:00, cu parada portului popular care s-a desfăşurat pe tronsonul Piața Big (Penny) – scena Parcului Dumbrava. Tot astăzi, dar înainte de paradă, a avut loc întâlnirea oficială a grupurilor la Consiliul Județean şi Primăria Municipiului Călărași. Începând cu ora 20:00, s-a deschis festivalul, după care între orele 20:30 şi 23:00, călărăşenii au participat, în număr mare, la programul oferit de ansamblurile folclorice din România, Bulgaria, Italia, Muntenegru, Serbia și Slovacia.

Iată programul Festivalului Internaţional de Folclor “Hora Mare” pe următoarele zile:

Duminică, 13 august:

•ora 20:00 – Program oferit de ansambluri folclorice din județ “Mugurelul” – Comuna Al. Odobescu, “Roseți ” – Comuna Roseți, “Unirea“ – Comuna Unirea, ”Giurca” – Comuna Vâlcelele, “Spicul” – Comuna Dorobanțu, “Brâulețul Dunării“ – Comuna Grădiștea;

•ora 21:45 – 23:00 – Program oferit de ansambluri folclorice străine: Slovacia – Ansamblul ”Inovec”, Serbia – Ansamblul ”Krusik”, Italia – Ansamblul „Kellarious”, Bulgaria- Ansamblul „Nastroenie”, Muntenegru – Ansamblul „Danilovgrad” – Comuna Independența;

Luni, 14 august:

•ora 10:00 – Atelier de dans, parc Dumbrava. Grupurile stăine vor învăța un joc românesc – „Sârba mare din Muntenia”;

•ora 20:00 – Program oferit de ansambluri folclorice din județ: ”Dor de dor” – Comuna Dor Mărunt; “Ghiocelul junior” – Palatul Copiilor Călărași; “Dâlga” – Comuna Dâlga; “Cununița Grâului” – Comuna Modelu; “Mlădițele“ – Comuna Dichiseni; “Hora“ – Comuna Independența; “Grâușorul“ – Comuna Jegălia; “Borcea” – Comuna Borcea; “Dorulețul“ – Comuna Vlad Țepeș; “Macii Bărăganului” – Comuna Ciocănești

•21:30 – 23:00 – Program oferit de ansambluri folclorice străine: Italia – Ansamblul ”Kellarious”; Bulgaria – Ansamblul ”Nastroenie”; Muntenegru – Ansamblul ”Danilovgrad”; Serbia – Ansamblul ”Krusik” – Comuna Unirea; Slovacia-Ansamblul ”Inovec” – Comuna Dragoș Vodă;

Marţi, 15 august:

•orele 9:30 – 10:15 – „ Ziua Marinei”. În Parcul Central, unde participă toate ansamblurile străine cu un program de aproximativ 10 min./grup.

•ora 20:00 – Program oferit de ansamblurile: „Baraganul” – România; Ansamblul ”Danilovgrad” – Muntenegru; Ansamblul ”Krusik” – Serbia; Ansamblul ”Nastroenie” – Bulgaria; Ansamblul ”Inovec” – Slovacia; Ansamblul ”Kellarious” – Italia;

•ora 22:25-Ansamblul Artistic Profesionist „ DOINA GORJULUI” Târgu – Jiu, cu soliştii: Natalia Gorjanu, Marian Medregoniu, Georgiana Bîrsac, Alexandra Bleaje, Claudia Torop, Roxana Croitoru.

•Festivitatea de închidere a Festivalului Internațional de Folclor „Hora Mare”.

Vezi galeria foto a primei zile din cadrul Festivalului „Hora Mare”:

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.