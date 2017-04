Guvernul decontează salariul minim pe economie pentru ucenici și stagiari

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Guvernul a decis, printr-un proiect de lege adoptat săptămâna trecută, să suporte, practic, salariul minim pe economie pentru ucenicii și stagiarii care sunt încadrați de către angajatorii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe perioada derulării acestuia (între unul și trei ani), de o sumă în cuantum de 1.125 de lei/lună (net), echivalentul în lei a 250 de euro/lună, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Finanțarea poate fi făcută din fonduri europene structurale și de investiții – asistența financiară nerambursabilă acordată României, conform legii și cu respectarea condițiilor finanțatorului, și din fonduri publice naționale.

Contractele de ucenicie aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii, își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Totodată, Guvernul a decis să acorde angajatorilor câte 1350 de lei/lună (net), adică echivalentul a 300 de euro/lună, pentru a stimula încheierea contracte de stagiu cu absolvenți de învățământ superior. Suma se acordă pe perioada derulării contractului de stagiu, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor alocate. Măsura va putea fi finanțată din fonduri structurale și de investiții și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj destinate finanțării acestor măsuri vor fi alocate în limita bugetului aprobat pe 2017 și a estimărilor pe anii următori. Accesarea de fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020, se va realiza din Programul Operațional Capital Uman.

Contractele de stagiu aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate.

Măsurile sunt menite a sprijini angajatorii, cărora le este suportat, astfel, salariul minim pe economie pentru ucenicii și stagiarii pe care îi angajează.

Pe de altă parte, aceștia vor primi, la finalizarea uceniciei sau a stagiului, certificate doveditoare în acest sens și vor deveni, astfel, forță de muncă deja calificată.

Măsurile sunt făcute să ducă și la scăderea șomajului, dat fiind faptul că ucenicii și stagiarii vor putea fi păstrați de către angajatorul care i-a calificat sau – în caz contrar – își vor putea căuta loc de muncă aferent calificării astfel obținute.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior va fi transmis Parlamentului, spre adoptare.

