Handbal masculin/Trofeul Carpaţi pentru juniori debutează mâine, la Călăraşi

Federația Română de Handbal (FRH) va organiza în perioada 21 – 23 iulie, la Călărași, prima ediție a Trofeului Carpați Juniori. Invitate sunt naționalele Austriei, Bahrainului și puternica reprezentativă a Spaniei. Cu această ocazie, în data de 19 iulie 2017, la sediul Sălii Polivalente din municipiul nostru s-a desfăşurat o conferinţă de presă în cadrul căreia au fost prezenţi directorul tehnic al loturilor naționale, Sorin Toacsen, antrenorul naționalei de juniori, Narcis Cîtu, și jucătorii Andrei Buzle și Daniel Susanu.

Sorin Toacsen: „Vrem ca Trofeul Carpaţi să devină un turneu tradiţional”

Directorul tehnic al loturilor naţionale, Sorin Toacsen, a declarat că îşi doreşte ca Trofeul Carpaţi să devină un turneu tradiţional. „Este, după părerea mea, un turneu la care cu siguranţă mulţi sportivi din România, la nivel de juniori, doresc să ia parte deoarece, aşa cum se ştie, la acest turneu participă Spania, Austria şi Bahrain, bineînţeles şi echipa naţională de juniori. Ne dorim, în primul rând, ca Trofeul Carpaţi să devină din ce în ce mai cunoscut la toate nivelurile şi, în special, ne dorim să se întâmple acest lucru şi la nivel de seniori. Trofeul Carpaţi, aşa cum am zis, vrem să devină un turneu tradiţional, vrem să devină un turneu la care să participe cele mai bune sau printre cele mai bune echipe de acest nivel şi cu siguranţă vom şti şi noi la acest nivel unde ne situăm şi ce mai avem de făcut pentru a putea să participăm cel puţin la următorul campionat european. Deci, eu cred că acesta este un ultim test înaintea trecerii de la o generaţie la alta. Începând de luni, practic această generaţie va face parte din lotul naţional de tineret al României”, a precizat Sorin Toacsen.

Narcis Cîtu: „Ne dorim să câştigăm acest turneu”

Antrenorul naționalei de juniori, Narcis Cîtu, a afirmat că se bucură foarte mult că FRH reuşeşte să organizeze în ţară acest eveniment şi că îşi doreşte ca lotul tricolorilor să câştige acest turneu.

„Mă bucur foarte mult că reuşim să organizăm în ţară, din punctul nostru de vedere, un turneu important, mai ales că se numeşte şi Trofeul Carpaţi şi este şi prima ediţie. Noi, din punctul nostru de vedere, al grupului pe care noi îl formăm, ne dorim ca acest turneu să îl câştigăm. Este şi pentru ei (n.r. – juniori), să zicem, începutul de pregătire pentru lotul de tineret. Sunt echipe destul de bune la acest turneu, noi sperăm să avem consistenţă în timpul celor trei jocuri şi să punem în aplicare tot ceea ce am lucrat în această perioadă de pregătire. Sperăm ca pe perioada acestui turneu să vină mulţi spectatori la sală, să vadă această generaţie la lucru. Ştiu că la Călăraşi vine multă lume la sală şi călărăşenii sunt iubitori de handbal. Sperăm să vină cât mai mult public la sală pentru a încuraja sportivii noştri. Din păcate, cu regret pot să vă spun că în această generaţie cu care lucrăm împreună de patru ani nu am reuşit să depistăm sau să găsim un handbalist care să fie de la Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi”, a precizat Narcis Cîtu.

Andrei Buzle: „Trebuie să ne mobilizăm şi să ne pregătim de aceste meciuri”

Juniorul Andrei Buzle a afirmat că acest turneu este o oportunitate pentru fiecare jucător şi pentru că e prima ediţie a competiţiei sportive, acesta este de părere că România trebuie să câştige.

„Sunt convins că pentru fiecare jucător acest turneu este o oportunitate. Mulţi antrenori s-ar putea să vină la sală să vadă partidele şi să descopere anumiţi jucători. Totuşi, fiind prima ediţie, sunt de părere că noi ar trebui să câştigăm acest turneu. Vorbim aici chiar de forţe importante în handbalul masculin pe nivelul de juniori, Spania şi Austria. Pe cei de la Bahrain nu îi cunoaştem încă, dar sunt convins că şi ei ne vor face o surpriză. Totuşi, trebuie să ne mobilizăm şi să ne pregătim de aceste meciuri. Pentru fiecare este un test. De aici mai departe fiecare va reuşi pe cont propriu să îşi câştige rolul pentru lotul de tineret şi sperăm să reuşim să fim noi cei câştigători la finalul acestui turneu”, a spus Andrei Buzle.

Daniel Susanu: „Este şansa noastră să ne afirmăm”

Juniorul Daniel Susanu a afirmat că acest turneu reprezintă o rampă de lansare pentru el, dar şi pentru ceilalţi tineri din lot. „Consider că este un turneu foarte important, este prima ediţie a Trofeului Carpaţi la nivel juvenil, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult. Este o rampă de lansare, trebuie să avem mare grijă la ceea ce vom face. Eu cred că vom reuşi să punem în aplicare tot ceea ce am acumulat în această perioadă de pregătire. A fost o pregătire foarte intensă, cu rezultate care cred că se vor vedea. Este şansa noastră să ne afirmăm, să ne vadă domnii antrenori Xavier Pascual Fuertes de la echipa de seniori, Bogdan Voica şi Sandu Iacob şi sperăm să facem o figură frumoasă”, a spus Daniel Susanu.

Tricolorii, pregătiţi de tehnicienii Narcis Cîtu și Daniel Apostu

După desfăşurarea din primăvară a Trofeului Carpați pentru junioare la Râmnicu Vâlcea și recentul turneu pentru tineret ce a avut loc la Constanța (unde tricolorele au ocupat locul I), Federaţia Română de Handbal organizează și un turneu internațional de top la masculin. Tricolorii vor fi pregătiți, la Trofeul Carpați de la Călărași, de profesorii Narcis Cîtu și Daniel Apostu, cei doi antrenori care fac echipă și la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara.

Lotul României pentru Trofeul Carpați juniori este format din: portari: Cristian Niculai (Academia Minaur Baia Mare), Gabriel Staicu (C.N.E Sighișoara), Dragoș Fleșer (Potaissa Turda); extreme stânga: Valentin Micu (C.N.E Sighișoara), Alexandru Andrei (Dobrogea Sud Constanța); interi stânga: George Scarlat (C.N.E. Sighișoara), Alexandru Tălmaciu (C.N.E. Sighișoara), Laurențiu Diaconu (C.N.O.T. Brașov), Teodor Pințoiu (Potaissa Turda); centri: Iosif Buzle (C.N.E. Sighișoara), Dragoș Hanțaru (C.S.S.M. Bacău); interi dreapta: Viorel Boșca (Academia Minaur Baia Mare); extreme dreapta: Alexandru George (CSM București), Roberto Țiu (C.N.E. Sighișoara), Denis Olteanu (C.S.S. Sighișoara); pivoţi: Daniel Susanu (HC Farul Constanța), Alexandru Ionescu (C.S.S.M. Bacău), Adrian Dedea (Academia Minaur Baia Mare); antrenor principal: Narcis Cîtu; antrenor secund: Daniel Apostul; maseur: Mircea Ranga.

Programul competiției: vineri, 21 iulie: ora 17:00 Spania – Austria, ora 19:00 România – Bahrain; sâmbătă, 22 iulie: ora 17:00 România – Austria, ora 19:00 Bahrain – Spania; duminică, 23 iulie: ora 10:30 Bahrain – Austria, ora 12:30 România – Spania.

Biletele pentru prima ediţie a Trofeului Carpaţi Juniori s-au pus în vânzare

FRH anunță suporterii echipei naționale că biletele pentru prima ediție a Trofeului Carpați pentru juniori de la Călărași s-au pus deja în vânzare online în rețeaua eventim.ro (http://www.eventim.ro/ro/bilete/handbal-masculin-trofeul-carpati-calarasi-sala-sporturilor-468267/event.html).

Un bilet costă 5 lei/zi, iar prețul unui abonament pentru toate cele trei zile ale competiției este doar 12 lei. Biletele pot fi achiziționate și de la Sala Polivalentă “Ion C. Neagu” din Călărași în ziua meciurilor.

