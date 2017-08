Handbalista călărăşeană Andreea Chetraru, medaliată cu argint la FOTE 2017

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În perioada 23 – 29 iulie, s-a desfăşurat în Ungaria, la Gyor, cea de-a 15-a ediţie de vară a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), competiţie la care au participat sportivi din 50 de ţări. Echipa României a obţinut cinci medalii de argint şi trei de bronz, două locuri 4, şapte locuri 5 şi trei locuri 6.

Fosta sportivă legitimată la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Călărași, Andreea Bianca Chetraru, componentă a echipei naționale de junioare, ce a reprezentat România la FOTE, a cucerit medalia de argint. Andreea a debutat în handbal la CSS Călăraşi, sub îndrumarea profesorului Constantin Frîncu, ambii fiind în prezent sub culorile CSM București.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.