Ilegalităţi în lanţ: Chioşcul din spital, amplasat pe evacuarea de incendiu, a funcţionat fără contract

Chioşcul amplasat pe scara de evacuare în caz de incendiu funcţionează ilegal. Declaraţia a fost făcută de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, Silviu George Didilescu în cadrul unei conferinţe de presă. Se pare că agentul economic nu are contract valabil încheiat cu unitatea sanitară şi nici contract separat pentru utilităţi, acesta fiind branşat la reţeaua de energie electrică a spitalului.

“Chioşcul nu mai avea contract din 2014 şi totuşi spitalul i-a emis factură. Nu ştiu în ce bază. Din punctul de vedere al agentului economic, era o continuare tacită a contractului. Interesant nu a fost că nu avea contract, interesant era că nu plătise de un an şi jumătate. Am cerut notă explicativă şi în momentul în care am ajuns să nu mai pot cere note explicative, am solicitat conducerii judeţului trimiterea unei echipe de control. Indiferent ce fac, la un moment dat, se poate vehicula ideea că este o chestie persoanală. Oricine poate spune aşa ceva, şi atunci eu nu mai pot cere notă explicativă directorului economic sau juristului, pentru că tocmai ei emiteau facturile şi semnaseră actele. Atunci am cerut preşedintelui Consiliului Judeţean, pe baza neregulilor constatate de mine, să trimită o echipă de control, care, în momentul de faţă, desfăşoară verificările în spital. Surpriza a fost că agentul economic a plătit ieri tot ce avea de plătit din urmă. Nu ştiu în ce bază”, a declarat managerul Didilescu. Scandalul chioşcurilor amplasate în curtea şi în incinta spitalului a început anul trecut. În urma unor articole apărute în presa locală, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă l-a dat în judecată pe administratorul societăţii comerciale care avea un chioşc deschis în curtea unităţii spitaliceşti. În luna septembrie a anului trecut, în urma câştigării procesului în instanţă, conducerea instituţiei sanitare a decis demolarea chioşcului din curte. La vremea respectivă, magazinul din interiorul spitalului funcţiona pe calea de evacuare în caz de incendiu. Conducerea Spitalului Judeţean şi preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, spuneau că problema va fi rezolvată în scurt timp. De atunci s-au scurs mai bine de cinci luni şi nu s-a întâmplat nimic. A existat o înţelegere tacită, iar agentul economic şi-a desfăşurat nestingherit activitatea.

Magazinul era branşat la reţeaua de energie electrică a spitalului

Întrebat dacă agentul economic avea contor separat pentru energie electrică, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă a răspuns că acesta se alimenta din reţeaua de energie electrică a unităţii sanitare. În acest chioşc erau amplasate mai multe vitrine şi lăzi frigorifice. “Mi s-a explicat că era un consum estimat în funcţie de ce avea el acolo. Se emitea o factură pentru chirie şi o factură pentru utilităţi”, a menţionat Didilescu. De ce foştii manageri nu au cunoscut situaţia sau, mai bine spus, de ce au acceptat tacit această situaţie, este greu de spus. Întrebat cum a reuşit totuşi să rezolve această situaţia, Didilescu a răspuns: “Nu aveţi idee ce telefoane am primit!”.

Amendă de la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi

Anul trecut, fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Camelia Ghiveciu, nega faptul că instituţia de sănătate ar fi fost amendată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi pentru amplasarea chioşcului pe calea de evacuare în caz de incendiu. Ca urmare a detaliilor primite, la vremea respectivă, de la managerul spitalului, informaţia a fost reverificată la reprezentanţii ISU “Barbu Ştirbei” Călăraşi. Aceştia ne-au declarat: “În luna februarie a acestui an (n.r. – 2016), cadrele Inspecţiei de Prevenire ale ISU Călăraşi au efectuat un control la Spitalul Judeţean. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că magazinul blochează o cale de evacuare în caz de incendiu. Conducerea unităţii sanitare a fost înştiinţată cu privire la neregulile găsite şi sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 2.500 de lei”.

Termen de evacuare în 30 de zile

În urma neregulilor constatate, actualul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Silviu Didilescu, a emis o notificare de evacuare pentru agentul economic, în maximum 30 de zile. Întrebat dacă avea cunoştinţă de faptul că societatea comercială funcţionează în spital de ceva vreme fără contract, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat că nu a fost informat în acest sens.

