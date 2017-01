Iliuţă caută soluţii de finanțare pentru funcționarea în condiții de avarie a cluburilor AFC Dunărea Călărași și AHC Dunărea Călărași

Cluburile AFC Dunărea 2005 Călărași și AHC Dunărea Călărași nu mai pot primi finanţare prin cotizaţie de la Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Călăraşi. Hotărârea a fost luată ca urmare a unui control efectuat de Curtea de Conturi. În această situaţie, cele două cluburi sportive se văd în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura activitatea. Pentru a evita acest lucru, autorităţile locale încearcă să identifice soluţii financiare pentru funcționarea cluburilor în condiții de avarie. „Printre provocările apărute de când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Călărași, se numără acum și problema finanțării AFC Dunărea Călărași și AHC Dunărea Călărași altfel decât prin plata cotizației către aceste asociații în care Consiliul Județean Călărași este membru asociat. Această provocare își are cauzele, în primul rând, în legislația destul de interpretabilă din domeniu, dar și în nehotârârea și întârzierea cu care administrația călărășeană a tratat acest subiect, despre care am aflat că se știa de mai bine de un an. Chiar dacă sunt voci insistente care, în virtutea interpretabilității legislației în materie de finanțare a cluburilor sportive, spun că s-ar putea plăti în continuare cotizații deoarece Consiliul Județean Călărași este membru asociat al cluburilor de handbal și de fotbal. Nu îmi doresc să expun pe nimeni niciunui risc, nici pe consilierii județeni și nici pe funcționarii din aparatul executiv. Dar, pentru că, în aceeași măsură, îmi doresc să avem în continuare fotbal și handbal la Călărași, vă asigur pe toți iubitorii sportului că împreună cu specialiștii și decidenții din Consiliul Județean Călărași și din Primăria Călărași, vom găsi acele modalități de a asigura celor două cluburi soluții de finanțare și de funcționare, cel puțin în condiții de avarie, astfel încât să ne bucurăm cu toții în continuare de fotbal și de handbal la Călărași”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Comments

comments