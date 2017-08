Îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale a romilor, o temă dezbătută la Prefectura Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Zilele trecute, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi a avut o întâlnire de lucru între Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi şi Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa în vederea îmbunătăţirii accesului la serviciile publice de sănătate a cetăţenilor români de etnie romă. Scopul principal al evenimentului a fost încheierea unui protocol de colaborare având ca obiectiv informarea şi consilierea cetăţenilor români de etnie romă cu privire la riscurile de îmbolnăvire împotriva rujeolei şi importanţa vaccinării împotriva acestei epidemii. La această întrunire au participat din cadrul Prefecturii Călăraşi, prefectul judeţului, George Iacob, şi consultantul Daniela Feraru, iar din cadrul Direcţiei de Sănatate Publică din Călărași au luat parte la eveniment directoarea executivă Geanina Teodorescu şi medicul primar epidemiolog, dr. Camelia Truică. De asemenea, au mai fost prezenţi la întâlnire Leonida Mandache, coordonatorul regional din cadrul Asociaţiei Partidei Romilor Pro- Europa, şi Daniel Stancu, preşedintele Sucursalei Călăraşi a Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa.

