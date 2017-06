În acest weekend se desfăşoară concursurile profesionale ale pompierilor civili

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 17 iunie 2017, ora 08:00, la Complexul Sportiv Municipal Călăraşi, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul nostru se vor întrece în cadrul etapei judeţene a concursurilor profesionale, unde îşi vor dovedi calităţile şi aptitudinile de pompieri. Echipele câştigătoare la concursurile profesionale ale pompierilor civili (S.V.S.U./ S.P.S.U.) vor reprezenta judeţul Călăraşi la faza zonală. Concursul cu tematică specifică serviciilor pentru situaţii de urgenţă are caracter tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu pompierii civili din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, care activează în cadrul primăriilor şi al societăţilor comerciale din judeţ. Întrecerea constă în trei probe: „Pista de îndemânare şi viteză”; „Dispozitivul de intervenţie” şi „Ştafeta 4 x 100 metri”. Pe parcursul acestor manifestări se au în vedere următoarele: dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; evaluarea nivelului de pregătire, a capacităţii de intervenţie şi popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte specifice activităţilor desfăşurate de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. La această etapă vor participa servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din întreg judeţul nostru. Competiţia este organizată, ca în fiecare an, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean. Cei care îşi vor adjudeca locul întâi şi, implicit, vor urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, au ocazia să ne reprezinte judeţul la faza interjudeţeană, care se va desfăşura în luna iulie.

