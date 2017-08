În fiecare zi, voluntarii Crucii Roşii Călăraşi sunt pregătiţi să acorde primul ajutor pe Plaja Podul 4

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În această perioadă estivală, cu temperaturi ridicate, călărăşenii aleg să meargă la piscină sau bazin pentru a beneficia de un strop de răcoare şi relaxare. Având în vedere siguranţa persoanelor care merg la Plaja Podul 4, un echipaj, format din doi voluntari ai Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române, a fost solicitat să acorde primul ajutor în caz de nevoie.

Potrivit directoarei Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, zilnic, între orele 11:00 şi 19:00, câte doi voluntari din cadrul acestei filiale sunt prezenţi pe plajă pentru a acorda primul ajutor în situaţii precum insolaţii, înţepături, tăieturi, luxaţii, stări de leşin sau altele. De menţionat că voluntarii din cadrul echipei de prim ajutor nu au atribuţii de salvamari.

„Pe toată perioada estivală, pentru acordarea primului ajutor la Plaja Podul 4, care ne-a solicitat sprijinul, sunt mobilizaţi în fiecare zi câte doi voluntari din cadrul Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române. Vreau să menţionez faptul că aceşti voluntari sunt instruiţi foarte bine, având la bază cursuri de prim ajutor cu diplomă recunoscută la nivel european. Voluntarii noştri sunt dotaţi cu trusă de prim ajutor, fiind pregătiţi să intervină în orice moment în care apar situaţii precum stări de leşin, insolaţie, înţepături, tăieturi, luxaţii, răni, dar şi altele. Aceştia pot face şi resuscitare cardio respiratorie, dar nu fac salvare din apă. De altfel, voluntarilor le este asigurată masa în fiecare zi”, ne-a declarat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că sunt prezenţi pe plajă, voluntarii sunt solicitaţi în zilele caniculare şi la punctele de prim ajutor din municipiul nostru, respectiv din Piaţa Orizont şi Piaţa Mare. Aceştia, împreună cu asistenţii comunitari şi elevii Şcolii Postliceale FEG Călăraşi, măsoară tensiunea arterială, oferă un pahar cu apă rece, dar şi câteva sfaturi medicale trecătorilor care au nevoie.

De altfel, pe toată perioada evenimentului “Black & White Motor Fest”, ce a avut loc în municipiul nostru weekendul trecut, patru voluntari, împreună cu un asistent medical din cadrul Crucii Roşii Călăraşi, echipaţi cu trusă de prim ajutor, au fost prezenţi la manifestare pentru a acorda primul ajutor.

