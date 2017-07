În judeţul Călăraşi, 4,21% din imobile sunt racordate la rețeaua de canalizare

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În perioada martie – aprilie 2017, Asociația InfoCons a realizat un studiu la nivelul primăriilor din județul Călărași cu privire la existența rețelelor de apă potabilă, gaze naturale, canalizare și energie electrică, raportate la anul 2016 și primul trimestru al anului 2017.

Potrivit studiului, în cadrul Primăriei Comunei Dichiseni sunt înregistrate 683 de case pentru un număr de 1.698 de persoane, iar în cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi, 34.930 de locuinţe cu un număr de 76.988 de persoane. De asemenea, Primăria Gurbăneşti deţine 1.300 de persoane înregistrate la un număr de 970 de imobile. Din studiul realizat de Asociația InfoCons reiese că 83,67% din comunele judeţului Călăraşi au rețea de apă potabilă, în 4,01% din acestea există rețea doar parțial, iar 40,29% din locuinţele de pe raza judeţului sunt racordate la rețeaua de apă potabilă. Preţul unui metru cub variază între un leu (Primăria Comunei Spanțov) și 15 lei (Primăria Comunei Perișoru). De asemenea, 12,24% din localităţi au rețea de gaze naturale, 2,04% din acestea au rețea de gaze naturale parțial, iar 5,21% din case sunt racordate la rețeaua de gaze naturale. Totodată, 24,49% de comune au rețea de canalizare, în 4,08% din comune există rețea de canalizare în curs, 2,08% din comune au rețea de gaze naturale parțial, iar 4,21% din imobilele de pe raza judeţului sunt racordate la rețeaua de canalizare. Preţul unui metru cub variază între 1,30 lei (Primăria Ștefan cel Mare) și 3,31 lei (Primăria Budești). 97,96% din comune au rețea de energie electrică, 60,90% din imobilele de pe raza judeţului Călăraşi sunt racordate la rețeaua de energie electrică, iar costul unui kilowatt pe oră furnizat variază în funcţie de agentul de energie.

Acest studiu face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor comercializate atât pe piața românească, cât și pe cea europeană şi este derulat de InfoCons-Organizație Națională pentru Protecția Consumatorilor (membră cu drepturi depline în cadrul consorțiului I.C.R.T. – International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetățeanului consumator să fie făcută în cunoștință de cauză. Potrivit Asociaţiei Info-Cons, 90,74% din primăriile judeţului nostru au transmis informaţiile solicitate pentru realizarea acestui studiu.

