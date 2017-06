În perioada 28 iunie – 2 iulie se vor realiza tratamente de combatere a larvelor și țânțarilor adulți

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că Serviciul Public Pavaje şi Spații Verzi va executa, în perioada 28 iunie – 2 iulie 2017, pe vegetația domeniului public al municipiului Călărași, două tratamente de combatere larve și țânțari adulți, astfel: prin aviotratament (în zonele cu vegetație abundentă din jurul orașului) – în intervalul orar 06:00 – 11:00; prin tratament terestru (spații verzi, locuri de joacă, zone cu vegetație de pe bulevarde etc) – în intervalul orar 23:00 – 05:00.

Tratamentele se vor aplica doar când condițiile atmosferice sunt favorabile, fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active utilizate sunt: s-metopren, deltametrin, tetrametrin și cipermethrin.

De asemenea, Primăria Călărași face precizarea că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

