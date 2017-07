Incendiu izbucnit la căminul de bătrâni din Ciocăneşti

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Călăraşi au acţionat pe raza comunei Ciocăneşti pentru stingerea unui incendiu, evitând posibilitatea propagării arderii la vecinătăţi şi alte bunuri materiale. Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza neglijenţei unei persoane, care a aruncat un rest de ţigară nestins în apropierea materialelor combustibile. În data de 18 iulie 2017, ora 01:57, două echipaje specializate de stingere din cadrul Detașamentului Călăraşi au fost solicitate să acţioneze pe raza localității Ciocăneşti, pe strada Arţarului, la un cămin de bătrâni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un dormitor, proprietate aparţinând domeniului public (respectivul dormitor se afla la etajul întâi al imobilului şi nu era locuit, acesta fiind folosit ca şi spaţiu de depozitare). La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta mocnit și cu fum dens la o cameră a imobilului (corp C al clădirii), existând risc de extindere a arderii la camerele învecinate şi la alte bunuri marteriale aflate în imediata apropiere. La faţa locului erau, de asemenea, şi doi reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii cu o autospecială APCT. Toate cele 26 de persoane aflate în respectivul corp de clădire la momentul izbucnirii incendiului, persoane vârstnice şi personal de îngrijire al căminului au fost evacuate rapid de către pompieri. La faţa locului s-au deplasat un echipaj de prim ajutor SMURD şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care au preluat patru persoane cu atac de panică şi fară alte vătămări corporale. Doar patru persoane au primit îngrijiri medicale, însă toate celelate persoane au fost evaluate de către echipajele specializate. Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza neglijenţei unei persoane, care a aruncat un rest de ţigară nestins în apropirea materialelor combustibile, fiind astfel posibilă aprinderea unor materiale textile. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Călăraşi s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând eficient pentru lichidarea incendiului, timp de aproximativ două ore şi 25 de minute. În urma incendiului au ars: aproximativ 50 de kg de materiale textile şi plastice, o slatea de pat, pături şi îmbrăcăminte, valoarea pagubelor fiind în acest caz de circa 5.000 de lei. Exista pericolul ca arderea să se extindă la alte celelalte camere şi la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate, însă pompierii militari au intervenit prompt și au lichidat incendiul în limitele găsite, salvând bunuri materiale în valoare de aproximativ 300.000 de lei.

