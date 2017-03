Incendiu puternic la o locuinţă din comuna Luica

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un puternic incendiu s-a produs la o casă din localitatea Luica. Două echipaje de stingere din cadrul Gărzii de intervenţie Budeşti au acţionat pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ patru ore, evitând pericolul propagării arderii la vecinătăţi. Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza neglijenţei proprietarului, care a folosit o lampă pentru a curăţa cu flacără mai multe straturi de vopsea pe un perete al unei anexe.

În data de 24 martie 2017, ora 14:34, două echipaje profesioniste din cadrul Gărzii de intervenţie Budeşti au fost solicitate să acţioneze pe raza comunei Luica, pe strada Mihai Eminescu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă, proprietate individuală, aparţinând lui C.D. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta violent, cu flacără şi cu fum dens atât la acoperişul casei, cât şi în interiorul locuinţei. Cele două echipaje s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând eficient pentru lichidarea incendiului, timp de aproximativ patru ore.

Patru ore pentru stingerea incendiului

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza neglijenţei proprietarului, care a folosit o lampă pentru a curăţa cu flacără mai multe straturi de vopsea pe un perete al unei anexe. În urma incendiului au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de circa 300 de metri pătraţi, trei uşi şi şase ferestre, elemente de mobilier, aparatură electrocasnică, materiale plastice şi textile, un panou solar şi un generator de curent, valoarea pagubelor fiind estimată în acest caz la suma de aproximativ 30.000 de lei. Totodată, din cauza incendiului s-au deteriorat mai multe bunuri materiale aflate în imobil. Exista pericolul ca arderea să se extindă la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate, însă pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite, salvând bunuri materiale în valoare de circa 90.000 de lei.

