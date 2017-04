Început de an competiţional promiţător pentru secţia de kaiac-canoe a CSM Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Săptămâna trecută, pe Canalul Bega, a avut loc Cupa Timişoara, la kaiac-canoe, prima competiţie din acest an la care au participat sportivii din cadrul CSM Călăraşi.

La această întrecere au fost prezente cluburi sportive din Serbia, Bulgaria, Italia, Ungaria şi din România. Din ţara noastră au concurat următoarele cluburi sportive: CSM Piteşti, Turnu Măgurele, CSS Orşova, CS Timişul Şag, CS Nautic Banat, CSS Timişoara, UTA Arad, CSM şi CSS Arad, CSS Dăbuleni, CSS Brăila, Farul Constanţa, CSM şi CSS Călăraşi.

Sportivii secţiei de kaiac-canoe ai CSM Călăraşi au debutat cu dreptul în acest an competiţional. Astfel, aceştia au cucerit medalii de aur, argint şi bronz.

Clubul Sportiv Municipal Călăraşi a obţinut medalii de aur prin: Adrian Budileanu (K1 băieţi junior 1000 de metri), Teodor Buzoianu şi Moise Emilian (K2 băieţi junior 1000 de metri), Petre Marinache şi Geanina Pascu (K2 mixt 200 de metri). Locul doi a fost ocupat de călărăşencele Geanina Pascu (K1 fete junioare 1000 de metri) şi Alexandra Şubert (K1 debutanţi 1000 de metri). Pe locul trei s-au clasat următorii kaiacişti: Georgian Grecu şi Adrian Budileanu (K1 băieţi junior 1 1000 de metri), Geanina Pascu (K1 fete junioare 1 1000 de metri), Geanina Pascu şi Mădălina Ionescu (K2 fete junioare 1 1000 de metri), Adela Filip (K1 fete debutanţi 1000 de metri).

Cupa Timişoara a fost câştigată de CSS Timişoara, cu 203 puncte acumulate, urmată de CSS Turnu Măgurele, cu 88 de puncte, de CSM Călăraşi, cu 80 de puncte, de CSS Orşova, cu 67 de puncte, de KKK Liman Novi Sad, cu 58 de puncte, de CS Nautic Banat, cu 39 de puncte, de CSM Arad, cu 36 de puncte, de CSS Arad şi de CS Water Performance Timişoara, fiecare cu câte 25 de puncte, de CSS Călăraşi, cu 11 puncte, de CS Timişul Şag, cu 7 puncte, şi UTA Arad, cu 3 puncte.

Sportivii călărăşeni menţionaţi anterior sunt pregătiţi de antrenorii Liviu Petcu şi Petre Marinache.

“Având în vedere faptul că este prima competiţie pe anul acesta, putem spune că ne-am atins scopul, acela de a ne verifica înainte de campionatele naţionale care se vor desfăşura în perioada 20 – 28 aprilie 2017, pe lacul Bascov, Piteşti”, a declarat antrenorul Petre Marinache.

