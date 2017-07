Inspecția Muncii are noi atribuţii de control

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Inspecția Muncii va avea noi competențe în activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei instituții din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, aprobat recent de Guvern.

Prin reglementarea organizării și competențelor Inspecției Muncii se are în vedere întărirea rolului acestei structuri cu atribuții de control în domeniul relaţiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, precum şi creșterea calității și eficienței actului de control. Astfel, prevederile hotărârii au în vedere următoarele modificări şi completări: adaptarea prezentului proiect de act normativ la modificările și completările aduse Legii nr. 108/1999 prin Legea nr. 51/2012, act normativ de nivel superior cu care se află în conexiune; redefinirea atribuţiilor generale şi specifice, pe domenii de activitate specifice, respectiv relaţii de muncă, securitate şi sănătate în muncă şi supravegherea pieţei în concordanţă cu noile prevederi legale, astfel încât să fie evitat paralelismul cu celelalte atribuții reglementate în prezent de Legea nr. 108/1999. Astfel, actul normativ stabileşte atribuțiile care țin punctual de specificul activității și care se reflectă atât în activitatea de control, cât și în activitatea compartimentelor suport, de specialitate, ale instituției; precizarea și detalierea atribuțiilor inspectorului general de stat şi inspectorilor generali de stat adjuncţi. La data intrării în vigoare a hotărârii, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. În prezent, Inspecția Muncii își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată. Corelarea cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune au determinat necesitatea redefinirii funcţiilor principale ale Inspecţiei Muncii, având în vedere prevederile Convenţiei nr. 81/1947 şi în acord cu triplul rol pe care instituţia îl îndeplineşte.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.