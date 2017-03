Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași va organiza luni Ziua Porților Deschise

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare si funcţionare. Astfel, luni, 3 aprilie, a.c., în intervalul orar 09:30 – 11:30, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași se va organiza Ziua Porților Deschise, în cadrul căreia se vor desfășura o serie de activități prilejuite de sărbătorirea a 167 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române. Cu această ocazie, cetăţenii au posibilitatea de a se familiariza cu privire la specificul instituţiei, cu materialele şi tehnica folosite de jandarmi în executarea misiunilor. De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi amenajate standuri expoziţionale cu materialele şi mijloacele de intervenţie din dotarea jandarmilor, autovehicule folosite în misiunile zilnice, dar şi un punct de informare cu privire la oferta educaţională pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne – Arma Jandarmi. La finalul activităţilor vor fi prezentate o serie de exerciţii demonstrative pregătite de luptătorii detaşamentului mobil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.