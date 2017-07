Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi-a prezentat activitatea din primul semestru al anului

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi au susţinut, în data de 19 iulie 2017, o conferinţă de presă, în cadrul căreia a fost prezentată activitatea instituţiei pe semestrul I al acestui an.

La întâlnirea cu mass-media au fost prezenţi inspectorul şef al IPJ Călăraşi, comisar şef de poliţie Marian Iorga, şef birou în cadrul Servicului de Investigare a Criminalităţii Economice, comisar şef de poliţie Alina Constantin, şeful Serviciului de Ordine Publică, subcomisar de poliţie Cristian Dumitru, şi şeful Serviciului Arme, Expozivi, Substanţe Periculoase, subcosmisar de poliţie Andrei Manta.

Marian Iorga: „Principalele repere ale rezultatelor noastre din primele şase luni ale acestui an sunt unele foarte bune. Este cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii cinci ani”

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, Marian Iorga, a declarat că în primele şase luni ale acestui an s-a înregistrat cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii cinci ani. „Principalele repere ale rezultatelor noastre din primele şase luni ale acestui an sunt unele foarte bune. Este cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii cinci ani. El scade şi faţă de anul trecut. Venim într-un trend al rezultatelor foarte bune începând cu anul 2015. An de an, deşi ne-am confruntat cu ceva probleme în zona resurselor umane, foarte mulţi dintre colegii noştri cu experienţă s-au pensionat, am reuşit să organizăm concursuri pentru încadrare din sursă externă. Alături de noii colegi veniţi din promoţiile de la şcolile de agenţi, respectiv Academia de Poliţie, am reuşit să formăm colective la fel de bune şi să obţinem rezultate foarte bune”, a afirmat Marian Iorga.

Alina Constantin: „Rezultatele notabile înregistrate de către poliţiştii din cadrul serviciului nostru sunt în strânsă legătură cu colaborarea foarte bună pe care o avem cu Ministerul Public”

Şefa Biroului Servicului de Investigare a Criminalităţii Economice, Alina Constantin, a precizat că rezultatele înregistrate de poliţişti se datorează şi colaborării foarte bune pe care o au cu Ministerul Public.

„În decursul celor şase luni ale anului 2017, poliţiştii din structura noastră au depus efoturi considerabile şi au desfăşurat un volum mare de activităţi în dosarele penale pe care le au în implementare, activităţi care au avut ca rezultat destructurarea unor grupări infracţionale care au acţionat în domeniul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, a achiziţiilor intracomunitare, a spălării banilor, a contrabandei cu tutun şi alcool. În cadrul dosarelor penale instrumentate, poliţiştii au procedat la luarea unor măsuri asiguratorii în cuantum total de 46.702.000 de lei, faţă de 23.000.000 de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut. Valoarea prejudiciului recuperat în numerar sau cont bancar, în această perioadă, este de 4.898.000 de lei, creşterea faţă de anul trecut fiind de 115,76%. Au fost luate 33 de măsuri preventive, printre care 13 arestaţi preventiv, 18 sub control judicar şi două persoane reţinute, înregistrându-se o creştere de 94,11% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. De asemenea, a crescut cu 92,30% numărul de cauze penale complexe faţă de semestrul I al anului 2016. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost confiscate 588.344 de ţigarete, peste 1.106 kilograme de tutun, 670 de litri de alcool deţinute în afara antrepozitului fiscal, precum şi mai multe dispozitive de mărunţit tutun, dispozitive de cântărire, precum şi 26.000 de tuburi de ţigarete şi 4.728 de ţigarete confecţionate artizanal. Rezultatele notabile înregistrate de către poliţiştii din cadrul serviciului nostru sunt în strânsă legătură cu colaborarea foarte bună pe care o avem cu Ministerul Public, existând realmente un parteneriat între noi şi toţi procurorii din cadrul tuturor unităţilor de parchet de pe raza judeţului Călăraşi în lupta pe care o ducem pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor în domeniul economic”, a menţionat Alina Constantin.

Andrei Manta: „Pe linie de braconaj au fost aplicate cinci sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 17.000 de lei”

Şeful Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, Andrei Manta a precizat că în primul semestru al acestui an s-au constatat un număr de 22 de infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor şi 33 de permise de armă au fost anulate. În ceea ce priveşte braconajul, au fost aplicate amenzi de peste 17.000 de lei.

„Vreau să vă spun că în primul semestru al acestui an am desfăşurat mai multe activităţi în vederea asigurării unui climat de legalitate prin prevenirea şi combaterea evenimentelor ce pot apărea ca urmare a nerespectării regimului armelor şi muniţiei în special a portului şi folosirii acestora, ocazie cu care s-au constatat un număr de 22 de infracţiuni la regimul armelor şi a muniţiilor şi 33 de permise de armă anulate. Totodată, au avut loc activităţi pentru verificarea tuturor armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme în judeţul Călăraşi, acţiune care în continuare se află în derulare. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 15.000 de lei. Pe linie de braconaj a fost verificată legalitatea organizării desfăşurării partidelor de vânătoare cu cetăţeni români şi străini, au fost aplicate cinci sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 17.000 de lei, şapte infracţiuni constatate la regimul vânătorii, cinci infracţiuni prevăzute de codul penal. Au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, 20 de arme de foc, 1.777 de elemente de muniţie, 135 de kilograme de carne de vânat şi au fost dispuse cinci măsuri preventive faţă de două măsuri preventive dispuse în aceeaşi perioadă de referinţă a anului 2016”, a spus Andrei Manta.

Cristian Dumitru: „În primele şase luni ale anului, deşi foarte mulţi poliţişti sunt fără experienţă, s-a reuşit scoaterea în stradă şi a altor colegi, s-au constituit mai multe patrule, media acestora crescând zilnic”

Potrivit şefului Serviciului de Ordine Publică, Cristian Dumitru, de la începutul anului şi până în prezent, numărul patrulelor a crescut zilnic.

„Structura de ordine publică reprezintă una dintre componentele de bază ale poliţiei, din aceasta făcând parte peste 40% din poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean. Chiar dacă o mare parte din poliţişti sunt la început de drum, în continuare, principala atribuţie a poliţiei o reprezintă siguranţa cetăţeanului. În primele şase luni ale anului, pot spune că, deşi foarte mulţi poliţişti sunt fără experienţă, s-a reuşit scoaterea în stradă şi a altor colegi, s-au constituit mai multe patrule, media acestora crescând zilnic cu şase patrule. Din punctul meu de vedere, activitatea Serviciului de Ordine Publică este una care poate fi îmbunătăţită şi ne luptăm pentru acest lucru în viitor”, a declarat Cristian Dumitru.

Evaluarea activităţii IPJ Călăraşi în semestrul I

Activitatea poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, în semestrul I al anului 2017, a avut ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţa stradală și rutieră. Poliţiştii au avut în atenţie și asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice. Acțiunile și activitățile desfășurate de polițiști în scop preventiv, prezența efectivă în cadrul comunității pentru reducerea riscului de victimizare, au avut ca rezultat creșterea gradului de siguranță publică pentru cetățenii județului, fiind înregistrat astfel, în semestrul I 2017, cel mai mic grad al infracționalității sesizate din ultimii cinci ani, în scădere cu 17,3% față de semestrul I 2016. Eficiența activităților specifice, prin adaptarea acestora în funcție de evoluția situației operative, s-a dovedit prin reducerea cu 19% a infracționalității contra patrimoniului și cu 17% a celei contra persoanei. Astfel, au fost sesizate cu 18% mai puține infracțiuni de furt și cu 16% mai puține infracțiuni de loviri sau alte violențe. Nu s-au produs infracțiuni grave împotriva vieții, cum sunt faptele de omor. Preocuparea polițiștilor pentru constatarea și combaterea fenomenului infracțional a condus la creşterea ponderii infracţiunilor sesizate din oficiu din totalul infracţiunilor sesizate, la 30,12% în semestrul I 2017. A crescut cu 18% numărul persoanelor arestate preventiv şi cu 29% numărul persoanelor cercetate sub control judiciar, ceea ce denotă o implicare efectivă și susținută pentru buna derulare a procesului penal, pentru documentarea activității infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor care comit infracțiuni. Implicarea polițiștilor de investigare a criminalității economice a avut ca rezultat, în semestrul I 2017, creșterea cu peste 100% a valorii totale a prejudiciului recuperat în dosarele penale și la cercetarea cu peste 90% mai multe persoane în stare de reținere, față de semestrul I 2016. Acţiunile desfăşurate în scopul servirii comunității s-au concretizat în intervenția la peste 6000 de sesizări prin Sistemul 112, care scad cu 4% față de semestrul I 2016, în participarea la peste 100 de acțiuni cu efective mărite și razii. În ceea ce priveşte siguranţa participanţilor la trafic, în semestrul I 2017, s-au produs cu 21% mai puţine accidente grave faţă de semestrul I 2016, principalele cauze de producere a acestora fiind traversarea neregulamentară a pietonilor, viteza neadaptată la condiţiile de drum şi depăşirea neregulamentară. Acțiunile polițiștilor rutieri pentru semestrul II 2017 vor viza salvarea de vieți omenești, prin combaterea principalelor cauze de producere a evenimentelor rutiere și a nerespectării legislației în domeniu. Activitatea de cooperare internaţională s-a concretizat în derularea proiectului „Cooperare transnaţională între autorităţi de aplicare a legii pentru întărirea activităţii de prevenire şi luptă împotriva fraudei cu fonduri europene/subvenţii acordate în domeniul agriculturii”, ce se defăsoară în perioada decembrie 2016 – februarie 2018, IPJ Călărași având ca instituții partenere Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, IPJ Bacău, Direcţia Regională Silistra (Bulgaria), Poliţia Voievodală Olsztyn (Polonia) şi Direcţia 3 din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii (Republica Moldova). Acţiunile viitoare ale poliţiştilor vor viza îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţa stradală şi rutieră. Pentru atingerea acestor obiective, IPJ Călăraşi va continua desfăşurarea activităţilor în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul judeţului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative.

