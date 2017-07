Inundaţii şi copaci căzuţi, în urma ploilor torenţiale căzute în judeţul Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În urma ploilor torenţiale abundente, ce au căzut într-un interval scurt de timp, dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştibei” al judeţului Călăraşi a fost anunţat despre producerea mai multor inundaţii de gospodării în localităţile Olteniţa, Călăraşi, Budeşti, Frumuşani şi Modelu, existând risc de inundare a mai multor locuinţe. Astfel, pompierii militari din cadrul ISU au fost angrenaţi timp de aproximativ trei ore în misiuni contra-cronometru de salvare a locuinţelor şi gospodăriilor cetăţeneşti, afectate de precipitațiile abundente, din localităţile menţionate.

Pompierii militari din cadrul subunităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştibei” al judeţului Călăraşi au fost solicitaţi, prin apelul unic de urgenţă 112, să acţioneze cu autospeciale și motopompe, în data de 3 iulie 2017 (în intervalul orar 18:00 – 21:00 pe cod portocaliu de precipitaţii şi rafale puternice de vânt), pentru evacuarea apei acumulate în exces în 13 gospodării cetăţeneşti.

Astfel, echipajele specializate ale ISU Călăraşi au acţionat timp de aproximativ trei ore pentru evacuarea apei din cele 13 gospodării, care au fost afectate de inundaţii, în urma precipitaţiilor abundente căzute într-un interval scurt de timp. Trebuie menţionat că exista pericolul ca pereții exteriori ai mai multor locuinţe să se surpe din cauza apei acumulate în exces în gospodării, însă prin intervenţii eficiente, salvatorii au reuşit în timp util să înlăture această posibilitate, diminuând considerabil efectele negative ale acestor situaţii de urgenţă, valoarea bunurilor salvate fiind în acest caz de aproximativ 500.000 de lei

Copaci doborâţi de furtună

În data de 3 iulie 2017, în intervalul orar 17.30 – 20.00, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Călăraşi au intervenit pentru degajarea a doi arbori care au căzut pe spaţiul public din municipiul Călăraşi din cauza efectelor fenomenelor meteo periculoase şi care puneau în pericol siguranţa cetăţenilor. Astfel, pompierii au intervenit cu autospeciale şi echipamente specifice (motoferăstrau, toporaşe, cordiţe) atât pe strada Muşeţelului, în dreptul imobilului J32, scara A, cât şi pe bulevardul Nicolae Titulescu, în dreptul imobilului N13, scara 2. În cazul primei intervenţii, cea de pe strada Muşeţelului, pompierii călărăşeni au reuşit rapid să înlăture copacul căzut din cauza rafalelor puternice de vânt, nefiind înregistrate pagube materiale. În al doilea caz, cel de pe bulevardul Nicolae Titulescu, intervenţia a fost mai complexă, dat fiind că respectivul arbore de mari dimensiuni doborât de furtură era căzut atât peste cablurile de electricitate, cât şi pe un autoturism parcat ce aparţinea unui cetăţean din zonă. Aici, pompierii militari au intervenit în cooperare cu angajaţii Primăriei Municipiului Călăraşi, care au adus la locul intervenţiei o autospecială cu nacelă, foarte folositoare în acest gen de intervenţii. Angajaţii primăriei au mai intervenit pentru îndepărtarea altor doi copaci căzuţi pe strada Prelungirea Dobrogei (zona Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) şi pe bulevarul Republicii (zona stadion).

