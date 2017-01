Ionel Tatu: „Am fost felicitat de domnul Raed Arafat pentru modul în care am ajutat comunitatea pe timpul viscolului”

Codul Roşu de ninsori şi viscol a creat probleme foarte mari în judeţul nostru, ce le-au dat bătăi de cap primarilor călărăşeni. În prima zi de viscol cumplit, unei tinere de 23 de ani, din satul Floroaica, comuna Vîlcelele, i-a venit sorocul să nască. Pentru că echipajele de intervenţie au rămas blocate în dreptul localităţii Cuza Vodă şi nu au putut ajunge pentru a prelua femeia şi a o transporta la spital, primarul comunei Vîlcelele, Ionel Tatu, a ajutat gravida să nască. Mai mult decât atât, edilul-şef ne-a mărturisit că a trăit momente unice, iar la venirea pe lume a copilului, acesta a fost sprijinit de către viceprimarul comunei, Mihail Pascu, precum şi de şeful de post, Radu Petcu. De asemenea, pentru ajutorul acordat gravidei, primarul Ionel Tatu a fost felicitat chiar de către Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, zilele trecute, primarul a mai oferit sprijin şi unei persoane cu probleme cardiace din Vâlcelele, pe care a transportat-o către DN 3A pentru a fi preluată de către un echipaj SMURD. „Săptămâna trecută am trecut prin emoţii foarte mari şi chiar momente unice, când am ajutat la aducerea pe lume a unui copil. Unei tinere de 23 de ani i-a venit sorocul să nască exact în prima zi de viscol cumplit şi, pentru că ambulanţa nu a putut ajunge din cauza vremii nefavorabile, am ajutat la venirea pe lume a copilului. Am adus asistenta din comună la locuinţa femeii pentru a o ajuta să nască, iar, în cele din urmă, mama şi fetiţa nou-născută au ajuns cu bine la Spitalul Judeţean Călăraşi. Mă bucur că am reuşit să ofer un mare sprijin şi de această dată şi că totul s-a încheiat cu bine. În acel moment am păstrat legătura în permanenţă cu domnul Raed Arafat, care ne-a sprijinit cu sfaturi şi ne-a spus că cel mai important este ca femeia să elimine placenta pentru a nu se ajunge la complicaţii. Am fost felicitat de domnul Raed Arafat pentru modul în care am ajutat comunitatea pe timpul viscolului. Vreau să-i mulţumesc şi domnului prefect, care ne-a ajutat prin trimiterea unei tanchete pentru că alt utilaj nu putea înainta prin nămeţi. Totodată, m-am gândit să continui acest şir al faptelor bune şi să botez fetiţa pe care am ajutat-o să vină pe lume şi să-i dăm numele de Mihaela sau Ionela, după numele meu sau al viceprimarului. De asemenea, vom acorda şi un sprijin material, ce va consta în haine şi alimente familiei fetiţei”, ne-a declarat primarul comunei Vîlcelele, Ionel Tatu. Totodată, acesta ne-a declarat că este pregătit să acorde sprijin comunităţii în continuare, în mometul în care judeţul nostru va fi lovit şi de un alt val de viscol.

