Irina Ravac va fi condusă astăzi pe ultimul drum

Irina Ravac, directoarea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, a trecut la cele veşnice la numai 60 de ani, când mai avea o serie de proiecte de dus la bun sfârşit. Trupul neînsufleţit al Irinei Ravac a fost depus de ieri la capela Bisericii “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Volna), iar cei care au cunoscut-o o pot conduce astăzi pe ultimul drum, începând cu ora 13:00.

Irina Ravac a părăsit mult prea devreme această lume şi a ales drumul îngerilor în data de 1 aprilie 2017, la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias din Capitală. Directoare a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură timp de zece ani, Irina Ravac a fost o profesionistă desăvărşită, un om de bază al Călăraşiului, dedicat muncii sale, dar şi o persoană cu un suflet mare. Trupul neînsufleţit al acesteia a fost depus ieri la capela Bisericii “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Volna), iar astăzi rudele, prietenii, dar şi cei care au fost alături de Irina Ravac o pot conduce pe ultimul drum începând cu ora 13:00.

“Mult prea devreme ne-a părăsit IRINA RAVAC, un OM dedicat muncii sale, o persoană implicată în dezvoltarea acestui județ, a cărui muncă depusă în ultimii 10 ani, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, s-a concretizat în nenumărate proiecte semnate de autoritățile locale, dar și de către instituția noastră. Astăzi nu mai putem decât să îi aducem un pios omagiu și să îl rugăm pe Dumnezeu să o aibă în paza Lui. Cei care vor să-și ia rămas bun de la colega noastră pot participa la slujba de înmormântare care va avea loc marți, 4 aprilie, începând cu ora 13:00, la Biserica ‘Sf. Constatin și Elena’ (Volna). Dumnezeu să te odihnească în pace, Irina Ravac, suflet cald şi bun! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, Colegiul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași.

“Urbea noastră a pierdut un OM valoros, un OM care s-a implicat activ în viața comunității și care a reprezentat un model pentru doamnele din Călărași. Irina Ravac ai plecat prea devreme dintre noi! Să-ți fie zborul lin!”, președintele Consiliului Județean Călărași, ec. Vasile Iliuţă.

“Ing. Irina Ravac, o colegă minunată, un prieten desăvârşit, a plecat dintre noi mult prea devreme. Dumnezeu s-o odihnească în pace!”, Mihail Dumitrescu, decanul de vârstă al ziariştilor călărăşeni.

“Îmi exprim profundul regret pentru trecerea în neființă a Irinei Ravac, un profesionist adevărat cu care am colaborat. Familiei și prietenilor ei le transmit sincerele mele condoleanțe. Odihnească-se în pace!”, Daniel Ştefan Drăgulin, primarul municipiului Călăraşi.

„Am avut onoarea să o cunosc pe doamna Ravac Irina, grație proiectului ‘Economia Bazată pe Cunoaștere’. Prin implicarea doamnei, în calitate de coordonator local, am beneficiat de profesionalismul, pasiunea, dar, mai ales, de preaplinul sufletului dânsei. Am primit cu durere vestea plecării din această viață, că inima doamnei a încetat să bată pentru această lume, dar, în mod sigur, amintirea unui SUFLET NOBIL rămâne în cugetele și inimile multora. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, manager RECL Vărăști, Constantin Cosmin.

“Dumnezeu să o odihnească! Şi de acolo de sus să ne ajuţi aşa cum ai făcut mereu, femeie cu suflet mare!”, Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia.

