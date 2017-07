ISU Călăraşi, singurul din ţară cu două echipaje calificate la etapa naţională a Competiţiei de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Două echipaje, unul de prim ajutor şi unul de descarcerare, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi participă în această perioadă la faza naţională a Competiţiei de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat. Această etapă se desfăşoară în Bucureşti, în perioada 5 – 9 iulie. Pompierii călărăşeni s-au clasat pe prima poziţie la faza zonală a Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat, atât la proba „Descarcerarea din vehicule” cât şi la proba „Acordarea primului ajutor calificat”. Astfel, ISU Călăraşi este singurul inspectorat din ţară care are două echipaje calificate.

Competiţia Naţională de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat cuprinde două probe: „Descarcerarea din vehicule” şi „Acordarea primului ajutor calificat”. Potrivit regulamentului de desfăşurare a competiţiei, echipajele sunt alcătuite din şapte pompieri paramedici, care vor arăta cât de bine sunt antrenaţi pentru a salva vieţi. Acestora le vor fi testate toate cunoştinţele şi abilităţile în aplicarea tehnicilor de descarcerare şi de acordare a primului ajutor. Din lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi fac parte: şef lot – locotenent colonel Cătălin Gheorghe, antrenor – Cătălin Morariu, comandant echipaj – Bogdan Dumitru, servanţi – George Anghel şi Vasile Doru, paramedici – Nicuşor Dinu (comandantul echipajului de prim ajutor), Iulian Lungu, Mihai Purcărea şi Silviu Aurelian Dincă.

Etapa zonală s-a derulat la Călăraşi

Faza zonală a Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat s-a desfăşurat în municipiul Călăraşi, pe platoul din faţa Consiliului Judeţean. A fost primul eveniment de acest gen care s-a desfăşurat în judeţul nostru, iar călărăşenii prezenți la manifestări au avut posibilitatea să urmărească în mod real intervenţiile structurilor profesioniste de intervenţie ale loturilor participante, atât pentru descarcerare, cât şi pentru acordarea primului ajutor calificat în rezolvarea unor scenarii complexe și inedite.

Călărăşenii participă şi la Competiţia Mondială de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat

Echipajul de prim ajutor din cadrul ISU Călăraşi va participa în toamna acestui an şi la Competiţia Mondială de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat, ce se va desfăşura la Târgu Mureş în perioada 30 august – 3 septembrie. La concurs vor participa echipaje din 30 de ţări. Pompierii călărăşeni sunt calificaţi la această competiţie, întrucât anul trecut s-au clasat pe locul cinci la Competiţia Naţională de Acordare a Primului Ajutor Calificat.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.