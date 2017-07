Jandarm la datorie în timpul liber

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 09 iulie 2017, în jurul orei 01:45, plutonier George Popa, din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mobil Călărași, aflându-se în timpul liber, a surprins trei persoane de sex masculin care încercau să pătrundă prin efracție într-un spațiu comercial aflat la intersecția dintre străzile Prelungirea București și Panduri. Subofițerul a acționat cu promptitudine, reușind să imobilizeze doi dintre făptuitori în spațiul comercial, pe care i-a predat ulterior unui echipaj de poliție aflat în patrulare. Totodată, a oferit echipajului sosit la fața locului și semnalmentele persoanei care a reușit să fugă. Pe această cale, jandarmii din cadrul IJJ Călăraşi îşi arătă recunoștinta față de colegul lor, plutonier George Popa, care a dat dovadă de profesionalism și spirit civic, făcând cinste armei sub care își desfășoară activitatea.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.