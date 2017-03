Jegălia/Aurel Vasile: „Ne dorim să facem un centru medical pentru cetăţenii din comună şi din satele învecinate”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pe o listă a primarilor călărăşeni despre care putem spune că omul sfinţeşte locul îl putem aşeza, fără doar şi poate, şi pe Aurel Vasile, edilul-şef al comunei Jegălia. Aurel Vasile este omul în care locuitorii comunei Jegălia şi-au pus încrederea de câţiva ani încoace, iar, în prezent, satisfacţia le este pe măsură, localitatea schimbându-se în bine de când edilul este la cârma primăriei. Despre realizările din comună şi despre proiectele pe care doreşte să le implementeze în anii care au mai rămas din acest mandat ne-a vorbit Aurel Vasile, într-un interviu acordat cotidianului „Observator de Călăraşi”.

Reporter: Cum a decurs activitatea dumneavoastră în anul 2016 din punct de vedere economic, social, politic? Care sunt cele mai importante realizări în ceea ce priveşte anul trecut?

Aurel Vasile: Premisa şi bătălia cea mai mare a anului 2016 le au alegerile locale. Campania electorală pentru alegerile locale din iunie 2016 nu a fost asemănătoare cu cele din anii precedenţi. A fost o campanie uşoară, astfel că noi ne-am continuat proiectele pe care le aveam în derulare. Nu am aşteptat ultimele şase luni de dinaintea campaniei pentru a începe să muncim, să arătăm că facem, ci, timp de patru ani, activităţile desfăşurate în cadrul comunei, începând cu asfaltări, şcoli, biserici, cămine, au avut un mers normal. Aşadar, campania nu am simţit-o ca pe o mare bătălie pentru faptul că aveam o premisă clară. Oamenii au apreciat munca şi au dorit să o continuăm. Astfel, datorită acestui lucru, la alegerile locale am avut cel mai mare procentaj al PNL din judeţul Călăraşi. Am avut apoi alegerile parlamentare, tot în anul 2016, unde nu ne putem mândri din punct de vedere politic, din cauză că nu am câştigat, pentru că a câştigat PSD, însă aceasta a fost dorinţa oamenilor. Anul trecut am sărbătorit şi Zilele Comunei, au fost tot felul de activităţi. Am avut sărbătorile de iarnă realizate cu ajutorul şcolii, copiii având o activitate puternică pe scenă. În localitate am sărbătorit cu o sticlă de şampanie terminarea anului. Referitor la proiecte, anul trecut am finalizat, în mare parte, cam toate proiectele. Am terminat asfaltarea, şcolile, în schimb, am rămas în lucru cu Căminul Cultural. Proiectul cu Căminul Cultural este unul pe care îl fac cei de la Compania Națională de Investiții (CNI). Urmează ca undeva la începutul sau sfârşitul lunii iunie să ni-l predea ca obiectiv executat de dânşii.

Reporter: Prezentaţi-mi situaţia economică a comunei. Care este nivelul colectării taxelor şi impozitelor?

Aurel Vasile: Gradul de colectare a taxelor şi impozitelor a fost în jur de 82%, dar noi venim din urmă cu datorii. Sunt persoane care au datorii foarte mari, iar amenzile sunt foarte mari. Localnicii sunt împărţiţi pe categorii: unii care plătesc, unii care au bani, dar nu plătesc, şi alţii care nu au bani deloc şi este foarte greu să recuperăm taxele. În afară de acest aspect, din cauza impozitelor foarte mari, s-a ajuns ca la nivelul comunei Jegălia să se strângă în jur de 12 miliarde de lei vechi, doar de la impozite şi de la amenzi aproximativ şase miliarde. Dar în acest an am început şi încercăm să convingem populaţia cu vorba şi, dacă este necesar, o să intrăm în executări pentru că trebuie să colectăm aceşti bani. Din păcate, Jegălia este o localitate îmbătrânită, la fel ca celelalte din judeţ, unde perspectivele investitorilor sunt foarte mici. Am rămas numai cu segmentul celor care se ocupă de agricultură.

Reporter: Dacă tot aţi vorbit despre investitori, ce îmi puteţi spune despre aceştia şi despre locuri de muncă?

Aurel Vasile: Din păcate, primăria nu are unde să ofere locuri de muncă. Problema la noi este alta, eu am încercat să le ofer tinerilor suprafeţe de teren pentru a face agricultură, însemnând legumicultură, pomicultură, numai că legile nu ne dau voie să luăm singurul teren pe care îl avem noi la dispoziţie, păşunea, să luăm din aceasta suprafeţe şi să le oferim tinerilor. Din această cauză nu putem să îi aducem înapoi pe tinerii care au migrat.

Reporter: Aţi votat bugetul? Dacă da, care este valoarea acestuia?

Aurel Vasile: Am votat bugetul. Anul acesta, cu şcoală cu tot, bugetul este de 58 de miliarde de lei, bani care se împart în dferite categorii. Este un buget foarte sărac. Sumele sunt tot timpul insuficiente atunci când îţi doreşti să faci ceva.

Reporter: În momentul de faţă, care sunt principalele probleme care vă îngrijorează din punct de vedere al activităţii dumneavoastră?

Aurel Vasile: Singura temere, cu toate că până acum nu s-a întâmplat, este faptul că s-ar putea, mă gândesc eu, ca judeţul nostru să nu fie băgat în seamă de către actualul guvern, acesta fiind un judeţ penelist. Noi avem teama aceasta, dar sper ca cei care hotărăsc ce proiecte sunt viabile să considere că şi în acest judeţ sunt oameni, sunt cetăţeni ai acestei ţări. Sperăm că primăriile liberale nu vor fi date la o parte şi nu se vor da bani doar celor de la PSD. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene ne-a solicitat ca până la data de 17 martie 2017 să le transmitem proiectele pe care vrem să le desfăşurăm, iar noi ne-am prezentat cu trei proiecte, unul pe PNDL (n.r. – Programul Naţional de Dezvoltare Locală) şi alte două pe AFIR (n.r. – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale). Sper ca acest guvern să se ţină de promisiuni, mai ales în ceea ce priveşte măsurile aduse de către PNDL.

Reporter: Ce proiecte derulaţi în prezent? Care sunt priorităţile dumneavostră pentru acest an? Dar pentru anii următori?

Aurel Vasile: La ora actuală înfrumuseţăm comuna cu un anumit număr de arbori. Avem destule lucruri de realizat, dar în momentul de faţă nu avem niciun proiect în derulare, în afară de cel legat de Căminul Cultural, prin CNI. Dorim să reabilităm biserica de la Gâldău, cu ajutorul Consiliului Judeţean, măcar să o acoperim şi să poată oamenii să se mute din Căminul Cultural unde îşi desfăşoară biserica acum activitatea. Ar fi un lucru extraordinar să rezolvăm acest aspect. Printre proiectele pe care le-am depus pe PNDL se numără unul ce vizează un drum comunal de şapte kilometri. La Iezeru ne dorim ca în fosta şcoală generală să facem un centru medical pentru cetăţenii din comună şi din satele învecinate, cu medici specialişti, şi un centru de analize. De asemenea, îmi doresc să terminăm iluminatul public. Pe AFIR avem două proiecte pentru un drum agricol de şase kilometri şi un drum de patru kilometri, de interes local, pe asfaltare, însemnând toată localitatea. În Jegălia avem apă de la Raja Constanţa. Avem un proiect câştigat deja, în valoare de 8,5 milioane de lei, acesta fiind proiectul Raja Constanţa, care înseamnă reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din satele Iezeru şi Jegălia, fără Gâldău. Astfel, vom avea în satul Jegălia o staţie de epurare, iar pentru satele Iezeru şi Jegălia vom avea încă o staţie de apă, pe care vrem să o aducem de la Gâldău. Restul lucrurilor le vom face noi: sport, şcoală şi toate celelalte aspecte.

Reporter: Cum staţi la capitolul asistenţă socială?

Aurel Vasile: Nu avem mulţi asistaţi social. În prezent avem în jur de 65-68 de asistaţi. Numărul acestora se modifică lunar. Cu drept de muncă avem în jur de opt asistaţi, care fac muncă în folosul comunităţii. Ceilalţi au probleme medicale. Eu am o statistică foarte clară a comunei, avem 1.700 de pensionari în comună, nu neapărat cu probleme medicale, sunt vreo 62 de pensionari de gradul 1. Deja comuna este una îmbătrânită, aşa cum v-am precizat anterior. Oamenii au plecat, în mare parte, în străinătate, din cauză că noi nu mai avem ce să le oferim. De exemplu, la Jegălia fostul SMA a intrat în insolvenţă. Sunt cinci hectare acolo, nu se poate face nimic, noi încă îl mai păzim sperând că va fi scos cândva la licitaţie. Acolo erau oameni care voiau să vină să investească, să se creeze locuri de muncă. A fost cineva care făcea PAL şi a trebuit să plece pentru că nu avea autorizaţie de la pompieri. Mai avem o clădire mare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care cade efectiv şi se distruge. Se fură tot de acolo, de vreo trei ani de zile nu vor să ne-o dea ca să aducem SMURD-ul şi pompierii de la Borcea. Acum am scris şi noi doamnei ministru, poate se rezolvă. Deşi vreau să le creez tinerilor toate condiţiile pentru a se angaja, nu am unde.

Reporter: Să vorbim şi despre sport. Aveţi două echipe de fotbal şi una de lupte libere. Cu ce rezultate au încheiat acestea anul 2016?

Aurel Vasile: Ambele echipe de fotbal, Tricolorul Jegălia şi Viitorul Gâldău, au terminat în primele trei, respectiv locurile doi şi trei, iar la lupte am avut nişte rezultate foarte frumoase la Campionatul Naţional, unde trei copii au ieşit campioni naţionali, am avut două fete vicecampioane şi am obţinut şi două medalii de bronz. Anul acesta, sportivii de la secţia de lupte au participat la foarte multe competiţii. Aceste campionate îi ajută pe sportivi să îşi cunoască adversarii, tehnica de luptă, să se obişnuiască cu sala, cu momentul decisiv în care trebuie să dea tot ceea ce au ei mai bun. Eu sunt bucuros pentru această echipă de lupte libere din mai multe motive: copiii noştri fac sport, iar cei care fac sport de performanţă sunt duşi la aceste concursuri care durează două-trei zile, aceştia având oportunitatea să fie cazaţi într-un hotel, unde sunt obişnuiţi cu multe lucruri pe care acasă nu le văd, în felul acesta copiii se educă foarte bine; sportivii văd şi ţara, campionatele desfăşurându-se în toată ţara. Pentru sport, anul acesta am alocat un buget de 60.000 de lei, este un buget foarte mic.

Reporter: Ce mesaj aveţi pentru locuitorii comunei?

Aurel Vasile: Să sperăm că bunul Dumnezeu va avea mai multă grijă de noi, ne va lumina pe toţi la minte pentru a face lucruri bune şi frumoase. Doresc locuitorilor comunei să înceapă perioada de primăvară cu lucrări în gospodărie, să aibă grijă unde duc gunoiul şi poate reuşim împeună, şi noi şi dânşii, să facem curăţenie în această comună şi, odată cu venirea Sărbătorilor Pascale, să primim lumina în curăţenie şi într-o credinţă adevărată şi să fim mai buni. Doamne ajută, să fie bine şi să meargă treburile.

