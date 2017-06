Karatiştii din cadrul C.S. Seijitsu Călăraşi au cucerit 12 medalii de aur la competiţia “Cupa Unirea”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sportivii de la cele trei secţii ale C.S. Seijitsu Călăraşi au adăugat la colecţie noi medalii, câştigate la a treia ediţie a “Cupei Unirea”, organizată de Federaţia Română de Karate (FRK) WUKF. Având în vedere aceste rezultate, micii karatişti călărăşeni şi-au arătat încă o dată forţa şi dragostea pentru acest stil de arte marţiale.

La finele săptămânii trecute, Clubul Sportiv (C.S.) Seijitsu Călăraşi a participat cu 34 de karatişti din cele trei secţii la a treia ediţie a competiţiei “Cupa Unirea”, desfăşurat sub egida FRK WUKF. În cadrul acestei competiţii, sportivii călărăşeni au obţinut 12 medalii de aur, nouă de argint şi 13 de bronz. La “Cupa Unirea” au fost prezenţi peste 300 de karatişti din 18 cluburi din ţară, ceremonia de deschidere a evenimnetului fiind oficiată de preşedintele Federaţiei Române de Karate WUKF, Liviu Adrian Crişan. “La acest eveniment au fost premiate primele trei cluburi ca şi număr de participanţi, unde C.S. Seijitsu Călăraşi a ocupat loculul I, nefiind luat în calcul clubul organizator. Cu această ocazie, doresc să mulţumesc pentru invitaţie la această competiţie domnului Cristian Ursu, preşedintele C.S. Satori Slobozia. Pentru cei interesaţi de practicarea acestei arte marţiale pot veni la una din cele trei secţii de karate deschise în cadrul clubului, astfel: Călăraşi, la sala de sport a Liceului Teoretic ‘Mihai Eminescu’, luni, miercuri şi vineri, intervalul orar 16:30 – 18.00 – începători şi intervalul orar 18:00 – 19:30 – avansaţi; Săpunari, la Şcoala nr. 2, marţi, joi şi sâmbătă, intervalul orar 19:00 – 20:30, şi Roseţi, la Şcoala Gimnazială ‘Iancu Rosetti’, marţi şi joi, intervalul orar 16:00 – 17:30, şi duminică, intervalul orar 13.30 – 15.00. Pentru relaţii suplimentare, persoanele interesate pot apela numărul de telefon 0737/406.199. În prezent, ne pregătim pentru participarea la o demonstraţie de karate în cadrul evenimentului organizat de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi, din data de 25 iunie 2017, începând cu ora 10:00, în Parcul Dumbrava”, a menţionat preşedintele – instructor al Clubul Sportiv Seijitsu Călăraşi, Gheorghiţă Mirea, 3 Dan Karate-Do Shotokan.

Sportivii care au urcat pe podium la cele trei probe (kata, kihon şi kumite) sunt:

Secţia Karate Călăraşi:

Alexandru Ghelase locul I kata

Ana Maria Tănase locul I kata

Cristian Armin Agap locul I kumite

Daniel Toader locul I kata şi locul I kihon

Fabian Mesca locul I kata şi loculul II kihon

David Stoian locul III kata, Locul I kihon

Maria Ivan locul II kata

Diana Georgescu locul III kata

Hristofor Toader locul III kata şi locul I kihon

Alex Grosu locul II kata şi locul I kihon

Andrea Miruna Radu locul III kata

Sabrina Bucur locul II kata şi locul III kumite

Marius Cristea locul II kata

Sebastian Iorga locul II kata

Teodora Ionela Mirea locul III kata

Secţia Karate Săpunari:

Maria Ţucudean locul II kata şi locul I kumite

Daniel Stan locul II kumite şi locul III Kumite

Ioana Voicu locul III kata

Maria Petre locul I kata

Denisa Sîrbulescu locul III kata

Secţia Karate Roseţi:

Ana Maria Stanciu locul I kihon şi locul III kata

George Adrian Răgălie locul III kata şi Locul III kihon

Laurenţiu Stan locul III kihon

Ion Sara locul III kata

