La Muzeul Dunării de Jos puteţi întâlni „Ultimii dinozauri din Transilvania”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În perioada 20 martie – 10 mai 2017, publicul călărăşean poate viziona expoziţia de replici de dinozauri intitulată „Ultimii dinozauri din Transilvania”. Aceasta este realizată de Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, în colaborare cu Direcţia de Patrimoniu Cultural Universitar din cadrul Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca.

Dinozaurii au fost animalele vertebrate care au dominat ecosistemele terestre pe o perioadă de aproximativ 160 de milioane de ani, prima dată apărând pe planeta noastră cu aproximativ 220 de milioane de ani în urmă, la sfârşitul perioadei triasice. La sfârşitul perioadei cretacicului, acum aproximativ 65 de milioane de ani, majoritatea dinozaurilor ar fi suferit o extincţie catastrofală cauzată de schimbarea temperaturii globale şi de impactul Pământului cu un meteorit uriaş de 10 kilometri diametru în golful Mexicului care a creat Craterul Chicxulub şi ar fi încheiat nu numai perioada de dominare a uscatului de către aceste animale, dar chiar şi existenţa lor. Se cunosc fosile de dinozauri de pe toate continentele. În Europa, celebre sunt descoperirile din Anglia, de care se leagă chiar şi introducerea denumirii de dinozaur în ştiinţă de către paleontologul sir Richard Owen (1942) sau cele din Belgia, de la Bernissart, de unde provin peste treizeci de schelete, în majoritate complete, de Iguanodon.

În România, descoperirile de dinozauri sunt, deocamdată, extrem de rare, dinozaurii cunoscuţi din ţara noastră fiind exclusiv cretacici, aparţinând ultimei perioade a Mezozoicului.

Dinozaurii cretacic superiori din Transilvania au evoluat probabil izolaţi insular, ajungând în final la dimensiuni reduse, adevăraţi pigmei în comparaţie cu formele asemănătoare lor, cunoscute din alte părţi ale lumii. Faima lor a depăşit nu doar limitele ţării noastre, ci şi pe ale întregului continent. La ei fac referire tratate de referinţă în paleoontologie, la fel ca şi filmele documentare difuzate de canale cu o bună reputaţie.

Pentru a afla mai multe despre viaţa dinozaurilor, sunteţi invitaţi să cunoaşteţi dinozaurii care au trăit în Transilvania, vizitând expoziţia de replici deschisă la sediul Muzeului Dunării de Jos, în perioada 20 martie – 10 mai 2017. Preţul unui bilet pentru adulţi este de 4 lei, iar cel pentru copii, de 2 lei.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.