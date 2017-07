Liceul Danubius invită elevii care nu au promovat Evaluarea Naţională să se înscrie în învăţământul profesional

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Liceul Danubius Călăraşi îi invită pe elevii care nu au promovat Evaluarea Naţională, dar care au aptitudini tehnice, să se înscrie în învăţământul profesional de trei ani.

Oferta Liceului Danubius pentru învăţământul profesional este următoarea: calificarea electromecanic utilaje şi instalaţii industriale- o clasă; calificarea sudor-o clasă. Cei care se vor înscrie în învăţământul profesional vor beneficia de: bursă profesională în valoare de 200 de lei/pe lună, bursă “Bani de liceu” (pentru familiile cu venituri reduse), calificare profesională Nivel 3, posibilitatea continuării studiilor la nivel liceal. (G.Ş)

