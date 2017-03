Liceul Danubius organizează Lunile uşilor deschise

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Liceul Danubius a început primăvara cu o provocare la adresa celor care vor absolvi clasa a VIII-a. Este vorba despre proiectul intitulat „Elevii clasei a VIII-a visează la liceul ideal”.

Acest proiect presupune implicarea elevilor clasei a VIII-a într-un proces de viziune. Cadrele didactice ale instituţiei de învăţământ cred că elevii clasei a VIII-a au un cuvânt de spus nu doar în alegerea liceului, ci mai ales în exprimarea unor exigențe care să poată fi utilizate în procesul de adaptare instituțională, de transformare a liceului într-un mediu primitor.

Astfel, în perioada martie – aprilie, elevii clasei a VIII-a pot completa formularul online sau chestionarele cu care profesorii unităţii de învăţământ se vor prezenta în școlile partenere sau chestionarele pe care le vor găsi în cadrul Liceului Danubius, urmând ca la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai să fie creionat profilul liceului ideal, iar oferta acestei instituţii de învăţământ să fie prezentată elevilor ținând cont de așteptările și interesele lor.

Pentru a facilita procesul de cunoaștere a Liceului Danubius, s-a decis ca tradiționala Zi a porților deschise să fie înlocuită cu Lunile ușilor deschise, unitatea de învăţământ putând fi vizitată oricând în perioada rămasă până la admiterea absolvenților de gimnaziu în liceu.

Liceul Danubius este o instituție de învățământ în plină expansiune, astfel că cifrele de școlarizare explodează, activitățile de învățare se diversifică și se înmulțesc, parteneriatele școlare și profesionale sunt din ce în ce mai consistente, iar rezultatele elevilor se îmbunătățesc continuu. De asemenea, acest liceu se poate lăuda cu zeci de clase de învățământ preșcolar, primar, profesional, liceal și postliceal.

Motto-ul Liceului Danubius este: „Suntem o școală care place și care cultivă competenţe și valori”.

