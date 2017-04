Lidl deschide un nou magazin la Călăraşi pe 13 aprilie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Lidl continuă investițiile în România prin inaugurarea unui magazin în Călărași, în data de 13 aprilie. Noua unitate este situată pe Strada Eroilor Revoluției, Nr. 49 A, iar, odată cu deschiderea sa, vor fi create aproximativ 20 de noi locuri de muncă.

Magazinul va avea o suprafață de 1200 m² și aproape 100 de locuri de parcare. Orarul de funcționare a noii unități va fi următorul: între 7:30 și 22:00, de luni până sâmbătă, iar duminică, între 8:00 și 21:00.

Procesul de construcție a noului magazin se află în linie cu demersul companiei spre sustenabilitate, prin folosirea unor tehnologii avansate din domeniul construcțiilor, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Astfel, alături de noul sediu central Lidl din București și de centrul logistic recent deschis la Lugoj, procesul de execuție a noului magazin se aliniază trendului de dezvoltare imobiliară durabilă, care se încadrează în standardele europene.

Deschiderea noului magazin îi așteaptă pe clienți cu promoții și acțiuni speciale. Astfel, în ziua inaugurării vor fi reduceri de peste 20% la articole nealimentare, dar și la cele alimentare, precum mezeluri, lactate, dulciuri și altele. Totodată, în săptămâna următoare deschiderii magazinului, de joi până duminică, clienții vor beneficia de o degustare a produselor delicioase de la Brutăria Lidl.

Inaugurarea magazinului din Călărași, județul Călărași, continuă strategia companiei de a oferi zilnic românilor, în zone din imediata lor proximitate, produse de calitate la cel mai bun preț, într-o largă varietate de sortimente. Lidl promovează cu consecvență colaborarea cu producătorii locali, multe dintre mărcile de calitate comercializate în rețeaua Lidl fiind produse în România.

Lidl este unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine din Europa, activând în 27 de țări europene și având peste 140 de centre logistice ce asigură aprovizionarea a aproximativ 10.000 de magazine. Cu mai mult de 215.000 de angajați, Lidl se numără printre primii 10 comercianți de produse alimentare la nivel mondial.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.