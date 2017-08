Locotenent colonel Ionel Marcu: “În urma activităţilor desfăşurate în luna iulie, imaginea instituţiei noastre nu a avut de suferit”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pentru asigurarea climatului de normalitate cu ocazia desfășurării activităților cu public numeros, în luna iulie a acestui an, jandarmii călărăşeni au fost angrenaţi în mai multe misiuni.

Între 27 iunie şi 3 iulie 2017 au fost asigurate măsurile de ordine și siguranță publică în zona unităţilor de învăţământ unde au fost amenajate centre în care au fost susţinute probele din cadrul examenului de bacalaureat și din cadrul Evaluării Naționale, unde au participat 13 jandarmi. De asemenea, în intervalul 4 – 7 iulie, Tenaris Silcotub a desfăşurat la sala “Barbu Știrbei” a Centrului Judeţean de Cultură și Creație Călărași Festivalul de Film “Tenaris Cinelatino”, ediția a VI-a, unde au asigurat ordinea publică cinci jandarmi pe zi.

Totodată, Primăria Municipiului Călărași a organizat o serie de activități prilejuite de sărbătorirea Zilei Dunării, ediția 2017. În cadrul acestui eveniment s-a desfășurat și programul „Descoperă România – România naturală văzută din barcă”, la care a participat și un echipaj format din cadre ale Jandarmeriei Călărași, unde au fost angrenaţi 19 jandarmi. De altfel, jandarmii călărăşeni au asigurat ordinea şi la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2017, dar şi la un turneu de tenis de masă – open și amatori.

În perioada 21 – 23 iulie, Federația Română de Handbal a organizat la Sala Polivalentă “Ion C. Neagu” din municipiul Călărași, prima ediție a Trofeului Carpați pentru juniori. Invitate pentru a participa la această competiție au fost naționalele Austriei, Spaniei și Bahrainului, unde 20 de jandarmi au fost angrenaţi zilnic. De menţionat că jandarmii călărăşeni își fac datoria și-n afara orelor de program. Drept dovadă este și evenimentul din data de 9 iulie 2017 când, în jurul orei 01:45, plutonier George Popa, din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mobil Călărași, aflându-se în timpul liber, a surprins trei persoane de sex masculin care încercau să pătrundă prin efracție într-un spațiu comercial aflat la intersecția dintre străzile Prelungirea București și Panduri.

“Subofițerul a acționat cu promptitudine, reușind să imobilizeze doi dintre făptuitori în spațiul comercial, pe care i-a predat ulterior unui echipaj de poliție aflat în patrulare. Totodată, a oferit echipajului sosit la fața locului și semnalmentele persoanei care a reușit să fugă. Ne dorin ca acest act de profesionalism și fidelitate față de societate să nu rămână un caz izolat, iar fiecare dintre noi să urmeze exemplul colegului nostru în cazul în care întâmpină situații similare. În concluzie, în urma activităţilor desfăşurate în luna iulie, imaginea instituţiei noastre nu a avut de suferit, nefiind afectată de niciun eveniment deosebit care să genereze o criză mediatică”, a precizat locotenent colonel Ionel Marcu, inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi.

