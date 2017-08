Lotul sportiv al ISU Călăraşi, locul I la faza zonală a Concursurilor Profesioniste

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Barbu Ştirbei” Călăraşi s-a clasat pe locul I la faza zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, organizate zilele trecute la Constanţa. La finalul celor patru probe de concurs („Scara de fereastră”, „Pista cu obstacole pe 100 de metri”, „Ştafeta 4×100 de metri” şi „Realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”), pompierii călărăşeni au reuşit să se clasese pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, câştigând trei dintre cele patru probe. Astfel, lotul sportiv al ISU Călăraşi va participa la faza naţională a competiţiei ce va avea loc la finele acestei luni, la Iaşi.

Pompierii călărăşeni, de şapte ori campioni naţionali

Pompierii militari din Călăraşi au avut pregătirea, ambiţia şi tăria de caracter de a câştiga de șapte ori până acum prestigiosul trofeu, lucru ce poate fi considerat oricând drept o carte de vizită a unei unităţi cu rezultate deosebite şi pregătire profesională de invidiat. În anul 2000, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei”Călăraşi au urcat pentru prima oară pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 și 2015 au fost tot acolo, respirând aerul tare al învingătorilor. Lotul sportiv al pompierilor călărăşeni a obţinut, de asemenea, poziţii onorante şi în anii precedenţi, locul doi în anii 2012 şi 2013 şi locul trei în anul 2014. Anul trecut, pompierii călărăşeni ocupat locul II, la nivel naţional.

