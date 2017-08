Ludovic Orban vine duminică la Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, va fi prezent duminică la Călăraşi pentru a participa la şedinţa Comitetului Director Judeţean. Tot duminică va fi organizată şi o conferinţă de presă la care sunt invitaţi să participe reprezentanţii mass-mediei locale. Preşedintele PNL se va deplasa şi în localităţile Independenţa şi Borcea pentru a participa la Zilele Comunelor.

