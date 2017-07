Luna iulie este dedicată proiectului cultural “Bibliovacanţa”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Luna iulie este dedicată Bibliovacanţei, un proiect cultural inițiat de Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu”, subordonată a Consiliului Județean Călărași. În fiecare săptămână, bibliotecarii aşteaptă micii iubitori de carte la atelierele concepute special pentru ei. Acțiunea are loc la demisolul Consiliului Județean Călăraşi după următorul program: luni-Clubul micilor artişti; marți-Să ne cunoaştem prin joc; miercuri-Lecturi cu părinții; joi-Handmade şi creativitate; vineri-Clubul de film. (G.Ş)

