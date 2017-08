Mâine începe Festivalul Internaţional de Folclor „Hora Mare”, la Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Noul manager al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie (CJCC) Călăraşi, Mihaela Petrovici, a susţinut ieri, 10 august, o conferinţă de presă cu privire la Festivalul Internaţional de Folclor “Hora Mare”, care se va derula în perioada 12 – 15 august.

Mihaela Petrovici ocupă funcţia de manager al instituţiei culturale de câteva zile şi a mărturisit că proiectul care ţine de desfăşurarea acestui festival a fost preluat de către aceasta pe ultima sută de metri, proiectul fiind demarat de fostul manager interimar, Isabella Grosu. Petrovici a mai declarat că bugetul alocat acestui eveniment este de 200.000 de lei.

„Suntem în plină desfăşurare cu festivalul ‘Hora Mare’. Acesta este un proiect pe care l-am preluat pe ultima sută de metri, sper să iasă aşa cum ne dorim cu toţii. Lipsesc câteva ansambluri, am văzut, în momentul în care am preluat funcţia, că avem doar cinci ansambluri invitate. Se pare că anul acesta aşa a fost viziunea doamnei care a demarat acest proiect (n.r – Isabella Grosu, fost manager interimar) fundamentată şi pe bugetul pe care îl are instituţia la acest moment. Bugetul alocat acestui festival este de 200.000 de lei, comparativ cu anul trecut, când s-a ajuns la costuri de 317.000 de lei. Am mai fost întâmpinată cu o surpriză, din păcate neplăcută, o reducere de buget de 372.000 de lei, pe care sperăm să o rezolvăm cumva la rectificarea bugetară, proiectele sunt în derulare, nu avem cum să le stopăm pentru că sunt contracte în derulare, vom vedea cum ne vom descurca”, a afirmat managerul CJCC Călăraşi.

Mihaela Petrovici: „Sper să înţeleagă şi guvernanţii noştri că o instituţie judeţeană de cultură, care are statut de aşezământ cultural, nu poate fi cotată la nivelul de cămin cultural”

Mihaela Petrovici a mai menţionat, în cadrul conferinţei de presă, că la CJCC Călăraşi nu s-au mărit salariile şi că remuneraţia în cadrul instituţiei judeţene, care are statut de aşezământ cultural, este raportată la nivelul unui cămin cultural.

„La Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie nu s-au mărit salariile. Legea salarizării permite majorarea salariilor etapizat, pe anumite categorii. Noi nu suntem serviciu public în subordinea Consiliului Judeţean, motiv pentru care nu am intrat la majorarea salarială la care au fost incluse celelalte servicii. Din păcate, este o problemă la nivel naţional. Noi abia din ianuarie cred că vom intra la majorări. Oricum, nu vor fi atât de spectaculoase majorările, încât să se vadă vreo diferenţă. Sper să înţeleagă şi guvernanţii noştri că o instituţie judeţeană de cultură, care are statut de aşezământ cultural, nu poate fi cotată la nivelul de cămin cultural, pentru că salariile sunt raportate la nivel de cămin cultural sau la casă de cultură. Eu îmi dorec să se vadă că lucrurile merg în bine şi imaginea instituţiei să se schimbe, pentru că centrul acesta chiar merită să fie aşezat pe coordonatele lui normale şi să nu mai avem parte de cancan-uri”, a mai spus conducerea CJCC Călăraşi, care a adăugat că în proiectul său de management sunt incluse, printre altele, şi activităţi de retehnologizare a instituţiei, deoarece tot ceea ce există în centrul cultural este învechit şi uzat.

Programul Festivalului Internaţional de Folclor „Hora Mare”

Sâmbătă, 12 august, la ora 10:00, va avea loc întâlnirea oficială a grupurilor la Consiliul Județean Călărași. Tot sâmbătă, la ora 10:30, se va desfăşura întrunirea oficială a grupurilor la Primăria Municipiului Călărași, la ora 19:00, va fi susţinută parada portului popular, pe tronsonul Piața Big (Penny) – scena Parcul Dumbrava, la ora 20:00, va avea loc deschiderea festivalului, pe scena Parcului Dumbrava, iar între orele 20:30 şi 23:00, se va desfăşura programul oferit de ansamblurile folclorice din România, Bulgaria, Italia, Muntenegru, Serbia și Slovacia. Duminică, 13 august, la ora 20:00, va fi susţinut programul oferit de următoarele ansambluri folclorice din județ: „Mugurelul”, din comuna Alexandru Odobescu, „Roseți”, din comuna Roseți, „Unirea”, din comuna Unirea, „Giurca”, din comuna Vâlcelele, „Spicul”, din comuna Dorobanțu, „Brâulețul Dunării”, din comuna Grădiștea, iar între orele 21:45 şi 23:00, se va desfăşura programul oferit de următoarele ansambluri folclorice străine: „Inovec” din Slovacia, „Krusik” din Serbia, „Kellarious” din Italia, „Nastroenie” din Bulgaria. De menţionat că ansamblul „Danilovgrad” din Muntenegru va fi prezent în comuna Independenţa.

Luni, 14 august, la ora 10:00, va avea loc un atelier de dans în Parcul Dumbrava, în cadrul căruia grupurile străine vor învăța jocul românesc „Sârba mare din Muntenia”. Tot luni, la ora 20:00, va fi susţinut programul oferit de următoarele ansambluri folclorice din județ: „Dor de dor”, din comuna Dor Mărunt, „Ghiocelul junior” al Palatului Copiilor Călărași, „Dâlga”, din comuna Dâlga, „Cununița Grâului”, din comuna Modelu, „Mlădițele”, din comuna Dichiseni, „Hora”, din comuna Independența, „Grâușorul”, din comuna Jegălia, „Borcea”, din comuna Borcea, „Dorulețul”, din comuna Vlad Țepeș, „Macii Bărăganului”, din comuna Ciocănești, iar între orele 21:30 şi 23:00 se va derula programul oferit de ansamblurile folclorice străine: „Kellarious” din Italia, „Nastroenie” din Bulgaria, „Danilovgrad” din Muntenegru. De menţionat că ansamblul „Krusik” din Serbia va fi prezent în comuna Unirea, iar ansamblul „Inovec” din Slovacia va fi prezent în comuna Dragoş Vodă.

Marţi, 15 august, între orele 9:30 şi 10:15 va avea loc „Ziua Marinei” în Parcul Central, unde participă toate ansamblurile străine cu un program de aproximativ zece minute fiecare, la ora 20:00 va fi oferit program de către ansamblurile: „Bărăganul”, „Danilovgrad”, „Krusik”, „Nastroenie”, „Inovec”, „Kellarious”, iar la ora 22:25 va urca pe scenă Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu – Jiu, soliștii acestuia fiind: Natalia Gorjanu, Marian Medregoniu, Georgiana Bîrsac, Alexandra Bleaje, Claudia Torop, Roxana Croitoru.

După ce ansamblul „Doina Gorjului” îşi va finaliza programul, va avea loc şi festivitatea de închidere a Festivalului Internațional de Folclor „Hora Mare”. Anul acesta va lipsi focul de artificii.

