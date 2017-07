Marius Dulce: „Principala mea prioritate este ca serviciile de care au beneficiat asiguraţii să poată fi decontate”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi are, din data de 22 mai 2017, un nou preşedinte – director general. Este vorba despre Marius Dulce, care a promovat concursul organizat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu 75 de puncte. La proba teoretică, acesta a obţinut 70 de puncte. Examenul s-a desfăşurat în perioada 11 – 17 mai, iar Marius Dulce a fost singurul candidat pentru postul de conducere a instituţiei călărăşene. Noul şef al CJAS Călăraşi ne-a acordat un interviu în cadrul căruia ne-a vorbit despre cum a fost concursul, cum este echipa pe care a întâlnit-o, cum se descurcă pe acest post, având în vedere că sănătatea este un domeniu nou pentru el, dar şi ce priorităţi are pe durata mandatului său. De asemenea, acesta ne-a explicat dacă în promovarea concursului a contat în vreun fel sprijinul politic al partidului din care face parte.

Reporter: Sunteţi noul preşedinte – director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Călăraşi. De când v-aţi instalat în funcţie?

Marius Dulce: M-am instalat în funcţie în data de 22 mai 2017.

Reporter: Cum vă descurcaţi? Cum este echipa pe care aţi întâlnit-o?

Marius Dulce: Echipa pe care am întâlnit-o este formată din oameni profesionişti, oameni de sistem. Nu am o problemă de comunicare, am mare capacitate de adaptare la situaţii şi, drept urmare, m-am adaptat. Ştiu ce am de făcut şi, de asemenea, ştiu cum să lucrez cu membrii echipei.

Reporter: La concurs aţi fost singurul candidat.

Marius Dulce: La concurs a avut dreptul să se înscrie toată lumea. Oricine. Toată lumea care se încadra în acele criterii putea să îşi depună dosarul. Nu ştiu de ce nu şi-au depus dosare. Probabil că unii au mai fost la concursuri şi poate nu au vrut să mai repete ce s-a întâmplat în trecut.

Reporter: Concursul cum vi s-a părut?

Marius Dulce: A fost cel mai greu concurs pe care l-am dat vreodată. Gândiţi-vă că eu sunt inginer de profesie şi am lucrat ca tehnolog. Am făcut tehnologie în sisteme fermentative, după aceea am fost în agricultură, în vânzări, am lucrat ca director de vânzări doi ani. Faptul că am fost în administraţie ca viceprimar m-a ajutat extraordinar de mult, pentru că m-am întâlnit cu legislaţie variată şi chiar mi-a plăcut să învăţ. Sunt un autodidact şi atunci m-a ajutat partea aceasta în care a trebuit să învăţ legislaţia administrativă, ceea ce se găseşte şi aici. Este vorba despre Statutul funcţionarului, de Legea 500 cu bugetul, deci, lucruri pe care le-am mai întâlnit. Problema a fost zona aceasta de sănătate.

Reporter: Pentru că acesta este un domeniu cu care nu aţi mai avut de-a face până acum.

Marius Dulce: Da, dar este un domeniu care nu ţine strict de zona în care consulţi pe cineva sau a-i spune ce boală are. Este zona pură de legislaţie administrativă în sănătate, care se regăseşte şi în legislaţia generală de administraţie. Faptul că aici lucrăm pe Legea Sănătăţii şi sunt legile specifice pentru normele de contractare este ceva nou, dar totuşi trebuie să citeşti. Trebuie să faci acest lucru deoarece dacă nu citeşti, nu ai cum să ai acelaşi limbaj comun cu colegii. Eu citesc. Notez toată ziua informaţii şi încerc să ţin ritmul cu profesioniştii.

Reporter: Totuşi, acesta este un domeniu nou pentru dumneavoastră. De ce aţi ales să participaţi la acest concurs?

Marius Dulce: Am ales să particip la acest concurs pentru că este o zonă în care pot să fac şi politică, dar şi pentru faptul că acest loc era vacant, a fost scos la concurs şi eu am zis că mă pliez bine aici. Pentru a face politică trebuia să merg într-o zonă în care să fiu personal contractual. Aici suntem în contract de management şi pot să fac şi politică. Încă nu mi-am spus totul în politică. În momentul în care mergeam să dau un examen pe o zonă de funcţionar public, atunci trebuia să mă retrag din politică.

Reporter: A contat în vreun fel sprijinul politic pe care îl aveţi din partea PSD în promovarea examenului?

Marius Dulce: Nu a contat în niciun fel, pentru că pe foaia respectivă nu puteai să scrii PSD şi să te treacă cineva. Am avut timp o lună pentru a mă pregăti în privinţa bibliografiei. Unul din subiecte a fost ALOP-ul. ALOP-ul ţine de execuţia bugetară, cum se face, cu lichidare, ordonanţare. Am lucrat patru ani pe ALOP, pe buget. Deja ştiam despre ce este vorba. Un alt subiect a fost pe indicele de performanţă şi cum vedem noi modernizarea sistemului de sănătate. A fost un subiect pe care puteai să îl dezvolţi.

Reporter: Ce conţine planul de management pe care l-aţi prezentat în faţa comisiei?

Marius Dulce: Planul de management conţine o serie de indicatori de performanţă pe care trebuie să îi îndeplineşti, sunt nişte indicatori pe care dacă nu îi îndeplineşti, te penalizează. În general, toţi indicatorii, cam 80% sunt indicatori pentru plata serviciilor de stat de către asiguraţi. După aceea conţine un segment de indicatori de evaluare a serviciilor, un segment de control, un segment de monitorizare a serviciilor respective şi cam aici se limitează, dar sunt foarte mulţi indicatori. Pe majoritatea indicatorilor trebuie să îi îndeplinesc în proporţie de 99%-100%. Deci, dacă am sub 99%, mă penalizează, nu este de joacă, în primă fază îmi taie din salariu. Poate chiar să îmi cadă contractul dacă nu îndeplinesc aceşti indicatori.

Reporter: Pe cât timp este mandatul dumneavoastră şi ce priorităţi aveţi pe durata acestuia?

Marius Dulce: Mandatul meu este pe patru ani. În primul rând, este o instituţie care trebuie să aibă grijă ca serviciile prestate către asigurat să fie plătite la timp. Deci, aceasta este principala mea prioritate, serviciile de care au beneficiat asiguraţii să poată să fie decontate, astfel încât asiguratul să fie beneficiarul acestor servicii în siguranţă. Dacă noi nu plătim la timp, nici cel care prestează serviciul respectiv nu o să mai fie aşa de drăguţ şi amabil şi nu o să mai presteze serviciul respectiv asiguratului. Dacă nu plătim, intrăm într-un lanţ al slăbiciunilor în care cel mai mult are de suferit asiguratul.

Reporter: Cum vedeţi sistemul de sănătate în prezent? Aţi identificat anumite probleme cu care se confruntă acesta?



Marius Dulce: Nu pot să spun acest lucru acum, este prea devreme, am o lună şi jumătate de când ocup această funcţie. Am început să identific. Deja mă implic. M-am implicat în privinţa spitalului, vreau să scot în evidenţă anumite lucruri. Trebuie să facem ceva pentru spitalul acesta.

Reporter: La ce anume vă referiţi?

Marius Dulce: În sensul că ne străduim ca ei să vină cu documentele justificative la timp, ca noi să putem să le plătim serviciile la timp. Eu asta vreau, tot timpul purtăm discuţii şi să reglăm acele situaţii care nu sunt conforme, ca să putem să le dăm la timp banii pe servicii. Pentru că doar aşa cetăţenii din judeţul Călăraşi pot beneficia de nişte servicii, zic eu, cât de cât moderne şi decente.

Reporter: Mulţi asiguraţi nu îşi cunosc drepturile, dar nici obligaţiile pe care le au. Aveţi o strategie pentru rezolvarea acestui aspect?

Marius Dulce: În primul rând, nu te scuză nimeni că nu eşti informat. Dacă este vorba despre drepturile noastre trebuie să căutăm. Trebuie să fim conştienţi că avem nişte drepturi, dar şi obligaţii. Site-ul nostru se actualizează în timp util, în timp real. Cum a venit un ordin al preşedintelui Casei Naţionale, imediat postăm pe site pentru că acesta este unul din indicatorii pe care trebuie să îi respectăm. Eu o să încerc să fiu aproape de asiguraţi şi să îi informez tot timpul cu ce apare şi prin media, şi prin site-ul nostru. O să am întâlniri cu medicii, vreau să îi ascult, să ne cunoaştem, doresc să le ascult doleanţele, să vedem cum putem să îmbunătăţim sistemul şi dacă depinde de noi. Dacă nu depinde de noi, vrem să ducem mai departe informaţia. Facem tot ceea ce ne stă în putinţă ca asiguratul să beneficieze de nişte servicii care sunt decente.

Reporter: Vă mulţumesc pentru informaţii şi vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfăşuraţi!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments