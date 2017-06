Marţi, 13 iunie – Ziua Informării Preventive

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi va desfăşura astăzi, 13 iunie, o serie de activităţi dedicate Zilei Informării Preventive din România. Începând cu anul 2011, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a stabilit ca fiecare zi de marţi, 13, să fie declarată Ziua Informării Preventive. Această zi reprezintă o oportunitate de diseminare a informaţiilor cu caracter preventiv. Astfel, cu această ocazie, cadrele ISU Călăraşi vor organiza mai multe puncte de informare preventivă în locurile cu aglomerări de persoane, unde călărăşenii au posibilitatea să intre în contact cu inspectorii de prevenire de la care vor primi pliante şi informaţii referitoare la măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, precum şi ghiduri cu reguli de comportare în cazul producerii acestora (în municipiul Călăraşi în parcarea celui mai mare supermarket, iar la Olteniţa pe platoul din faţa unui supermarket din zona autogării). De asemenea, la sediul tuturor subunităţilor Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi se organizează Ziua Porţilor Deschise. Vor fi organizate manifestări de informare preventivă şi expunere de tehnică de intervenţie, acţiuni în cadrul cărora vor fi distribuite pliante şi alte materiale de informare preventivă conţinând reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la locuinţe şi gospodării, dar şi materiale referitoare la campania naţională de educare şi informare publică derulate la nivelul IGSU.

