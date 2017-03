Medalii de argint şi bronz, obţinute de sportivii de la CSS Călăraşi, la canotaj şi atletism

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sportivii de la CSS Călăraşi au câştigat medalii de argint şi bronz la canotaj şi atletism.

Potrivit informaţiilor furnizate de către directorul Clubului Sportiv Şcolar Călăraşi, Marius Tătaru, la canotaj, pentru a doua oară consecutiv, echipa formată din sportivii Florin Moldoveanu și Silviu Bodeanu a cucerit medalia de argint la Campionatul Naţional de Ergometru pentru seniori, care s-a desfăşurat la Târgu Mureş, în data de 11 martie 2017. După o perioadă de pregătire intensă, sportivii de la CSS Călăraşi au reuşit să îşi păstreze titlurile de vicecampioni naţionali obținute anul trecut, în urma unei curse de urmărire la capătul căreia au reuşit să recupereze un start mai puţin reuşit. Cei doi sportivi sunt pregătiți de prof. Daniel Moise.

În ceea ce priveşte atletismul, în cadrul Campionatelor Naționale de sală pentru juniori 3 (14 – 15 ani), desfășurate în perioada 18 – 19 martie 2017, în sala Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu” din Capitală, atleții de la Clubul Sportiv Școlar s-au întrecut pe ei înșiși câştigând trei medalii de bronz. Astfel, Antoniu (Toni) Grama, deja cu un palmares în competițiile naționale la categoriile copii și juniori 3, unul din liderii naționali în probele de semifond, și-a confirmat calitățile și valoarea cucerind două medalii de bronz în probele de 800 de metri și 1.500 de metri. După ce sâmbătă, 18 martie, a ocupat locul trei după o cursă extrem de strânsă și terminată cu un record personal (4:21,00 minute), în cea de-a doua zi de concurs s-a clasat tot pe același loc, după o cursă tactică foarte bună. Toniu este pregătit de prof. Daniela Sturz, la rândul ei o fostă glorie a atletismului călărășean, maestră a sportului în probele de semifond.

Surpriza a venit însă din partea tânărului atlet Lică-Mihai Ștefan, în proba de triplusalt, unde, după câteva sărituri de excepție, încheiate în cele din urmă și cu un record personal (12,21 metri) acesta a obținut medalia de bronz. O altă participare meritorie a fost cea a atletei Andreea Fanache, tot în proba de triplusalt, care, deși nu s-a calificat în finală, are mari perspective pentru 2018, ea fiind în primul an de juniorat, în prezent deținând deja al V-lea rezultat la nivel național. Acești doi sportivi sunt pregătiți de profesorul Marius Tătaru, cel care încearcă să îi facă să calce pe urmele colegei lor mai mari, Alexandra Mihai, săritoarea de triplusalt din Călărași, ajunsă în topul mondial al probei.



