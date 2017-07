Medicii rezidenți își vor primi bursele fără întreruperi sau întârzieri

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ministrul Sănătății, Florian Bodog a dat asigurări că bursele medicilor rezidenți vor fi plătite în continuare fără niciun fel de problemă.

„Nu este niciun fel de problemă în privința temeiului legal pentru plata burselor rezidenților. Avem reglementarea generală din Legea salarizării unitare. În plus, în perioada imediat următoare, se vor face precizări explicite în acest sens și în legea specială, respectiv în proiectul de modificare a Legii rezidențiatului, astfel încât să fie clar pentru toată lumea care sunt condițiile de alocare și de plată a acestor burse”, a explicat ministrul Sănătății Florian Bodog, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii. Baza legală există chiar în cuprinsul Legii salarizării unitare. Conform art. 38 alin.2, lit.a) din Legea cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, medicii rezidenți vor primi bursele la nivelul acordat în luna iunie, în măsura în care ocupă aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții: „Începând cu data de 1 iulie 2017: a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.” Așadar, medicii rezidenți vor continua să beneficieze, fără niciun fel de sincope, de bursele pentru rezidențiat în cuantumul legal de 670 lei, lunar, după cum se precizează în comunicatul Ministerului Sănătăţii. În urma îngrijorărilor exprimate în spațiul public, experții din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății au analizat cu atenție prevederile legale în vigoare și au determinat faptul că acestea creează cadrul juridic suficient și necesar pentru derularea, fără niciun fel de întreruperi sau întârzieri, a programului de burse pentru rezidenți. Proiectul de modificare al Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare, va fi promovat prin Ordonanță a Guvernului emisă în baza Legii nr.161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Documentul este deja pregătit de către specialiștii celor două ministere responsabile – Muncii și SănătățIi, care conține prevederi definitorii pentru determinarea Guvernului de a sprijini medicii tineri și de a le spori veniturile de-o manieră indiscutabilă și clară și va fi adoptat în cel mai scurt timp.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.