Meniu de sărbători pentru asistaţii sociali

Cei 194 de asistați sociali, luaţi în evidenţă de Primăria Municipiului Călăraşi, sunt așteptați vineri, 14 aprilie, să-și ridice meniul de sărbători, pregătit de Cantina de Ajutor Social, din cadrul Serviciului pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, aflat în subordinea primăriei. Alocația pentru un asistat este de 12 lei pe zi, însă, în urma unor economii realizate, suma se va dubla. Astfel, meniul pregătit de Cantina de Ajutor Social pentru cele patru zile de sărbători este format din hrană caldă – ciorbă cu carne de miel și stufat cu organe și carne de miel și din hrană rece: ouă roșii, drob, cozonac, brânză topită, conserve cu carne de porc și vită, conservă pate, conservă pește, smântână, unt, zahăr, făină, carne de pui, telemea, cârnați, tocană de legume, compot, croissant, napolitane, biscuiți, ciocolată, halva, suc, banane, mere și pâine. În fiecare zi, între orele 11:30 și 13:30, asistații sociali își ridică hrana de la Cantina de ajutor social, aflată pe Prelungirea Dobrogei nr. 65.

