Ministrul Agriculturii a fost prezent din nou în mijlocul fermierilor călărăşeni

La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, s-a deplasat în teren, pentru a vedea la fața locului cum se desfășoară recoltatul grâului, fiind alături de fermierii din județele Călărași, Ialomița și Galați. Acesta a stat de vorbă cu agricultorii de la SC Ildu SRL, din comuna Vîlcelele, judeţul Călăraşi, care aveau în lucru opt combine, sperând să termine recoltatul în următoarele două – trei zile. Din cauza faptului că fermierii au avut culturile de cereale afectate de fenomenele meteorologice, producţiile nu au fost tocmai pe măsura aşteptărilor, iar preţurile sunt mai mici faţă de anul trecut. Potrivit directorului Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ), Ion Stan, preţul grâului variază între 610 lei şi 650 de lei pe tonă, orzul se vinde cu 530 de lei pe tonă, iar preţul unei tone de rapiţă oscilează între 1.540 de lei şi 1.600 de lei, în unele situaţii acesta ajungând şi la 1.800 de lei. În privinţa producţiilor obţinute în judeţul nostru la culturile de cereale, situaţia transmisă de către DAJ Călăraşi este următoare: la orz s-a obţinut o producţie medie de 4.600 de kilograme pe hectar, la grâu producţia a variat între 4.000 şi 6.000 de kilograme pe hectar, iar la rapiţă agricultorii au obţinut o producţie medie de 3.000 de kilograme pe hectar. În comuna Scânteia, din judetul Ialomița, ministrul Petre Daea a trecut și pe la fermierii de la Asociația Scânteia Diana, aflați și ei în plină campanie de recoltare. De aici, s-a îndreptat către judeţul Galați, în comuna Tulucești. Până la această dată, recoltatul la grâu s-a realizat în proporție de 55% din suprafață, ploile care au căzut în aceste zile întârziind viteza de lucru la recoltat. Acum, fermierii urmăresc să își strângă întreaga recoltă, deși, din nefericire, nu peste tot sunt condiții favorabile pentru această activitate. Cu toate acestea, în toate județele țării fermierii se află pe câmp la recoltat. Deplasarea ministrului Petre Daea s-a încheiat la Agrimat Matca, la fermierul Tuchiluș Gavrilă, care deține practic o “stațiune de cercetare” pe aproape 5.000 de hectare. Acesta mai are și 1.050 de vaci de la care obține 35 de litri de lapte pe cap de vacă mulsă.

