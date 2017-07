Minivacanţă de patru zile de Sfânta Maria, pentru bugetari

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Executivul a stabilit, săptămâna trecută, printr-o hotărâre, ca ziua de luni, 14 august, să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public, făcând legătură între zilele de weekend și ziua de 15 august, declarată nelucrătoare.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României, ziua liberă va fi recuperată, în regim de program normal, în data de 19 august 2017 sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până la data de 25 august 2017.

“Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității. De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 14 august 2017 şi nici participanților în aceste procese. Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit, aferente datei de 14 august 2017, se înregistrează în contabilitatea unităților teritoriale ale trezoreriei statului cu data de 14 august 2017”, precizează comunicatul de presă al Guvernului.

Potrivit Codului Muncii, Adormirea Maicii Domnului, 15 august, este zi nelucrătoare de sărbătoare legală în care salariaţii trebuie să primească liber de la serviciu. În luna mai, Guvernul a decis să declare ziua de 2 iunie să fie liberă, astfel că bugetarii au beneficiat de o minivacanţă de cinci zile, între 1 şi 5 iunie. Românii au 14 zile libere în 2017, stabilite pentru sărbători publice sau religioase, cu două zile mai mult faţă de anul trecut.

