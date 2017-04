Mioara Bănăţeanu este noul consilier judeţean din partea PSD

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Mioara Bănăţeanu a fost validată în funcţia de consilier judeţean din partea Partidului Social Democrat. Aceasta îl înlocuieşte pe Ciprian Pandea, care a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean, organizată joi, 30 martie a.c., consilierii au votat Proiectul de Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al lui Ciprian Pandea, prin demisie, începând cu data de 20 martie 2017. Locul a fost declarat vacant şi s-a impus iniţierea, pentru şedinţa ordinară din luna curentă, de către preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, a unui proiect de hotărâre prin care să fie constatată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al lui Ciprian Pandea, precum şi declararea locului dânsului ca vacant în cadrul Consiliului Judeţean. Astfel, consilierii au validat mandatul de consilier judeţean al Mioarei Bănăţeanu. Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 4659 din 23 martie 2017, Organizaţia Judeţeană Călăraşi a Partidului Social Democrat a comunicat supleantul care întruneşte condiţiile legale pentru a-i fi validat mandatul de consilier judeţean. În consecinţă, s-a propus modificarea şi completarea componenţei Consiliului Judeţean Călăraşi prin înlocuirea lui Ciprian Pandea cu supleantul comunicat de Organizaţia Judeţeană Călăraşi a Partidului Social Democrat, Mioara Bănăţeanu. La preluarea mandatului, noul consilier judeţean a depus jurământul în faţa colegilor.

