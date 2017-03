Moda cărţilor poştale revine, dar în varianta online

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Poşta Română a lansat un nou serviciu care oferă clienţilor posibilitatea să trimită cărţi poştale personalizate cu propriile fotografii, direct de pe site-ul companiei. Plata serviciului MyPostcard se va face online, utilizând cardul bancar.

Începând cu 27 martie, clienţii Poştei Române pot trimite, prin MyPostcard, cărţi poştale ilustrate personalizate, direct de pe telefonul mobil sau de pe calculator, fără a mai fi nevoie să se prezinte în oficiile poştale. Noul serviciu este disponibil pe site-ul www.posta-romana.ro, secţiunea MyPostcard, unde, pentru a expedia o carte poştală personalizată, expeditorul va încărca fotografia preferată, va scrie textul dorit şi va completa datele sale şi ale destinatarului. Clientul va plăti serviciul tot online, prin intermediul cardului bancar şi va primi factura pe adresa de e-mail comunicată. Plata se va efectua în condiţii de maximă siguranţă, prin intermediul platformei de plăţi online pe care Poşta Română o pune la dispoziţia clienţilor, în parteneriat cu BCR.

Cărţile poştale digitale create pe site vor fi transmise electronic, în mod automat, către Sucursala Fabrica de Timbre unde, după confirmarea plăţii, se efectuează operaţiunile de tipărire pe suport fizic, sortare şi introducere a trimiterilor MyPostcard în reţeaua poştală.

“MyPostcard este un serviciu inovativ care face legătura dintre poşta tradiţională, pe suport de hârtie, şi tehnologiile IT&C, şi se adresează clienţilor care utilizează frecvent dispozitive mobile, în viaţa de zi cu zi. Sperăm că MyPostcard va readuce în atenţia tuturor utilizatorilor de servicii poştale tradiţia şi farmecul expedierii de cărţi poştale ilustrate, felicitări şi vederi, care acum pot fi personalizate şi trimise extrem de uşor, direct de pe dispozitivele mobile”, a declarat Irina Purcaru, director Direcţia Operaţiuni şi Relaţii Comerciale.

Serviciul MyPostcard este oferit clienţilor în două versiuni, diferenţiate în funcţie de destinaţie, regimul de viteză şi utilizarea serviciului suplimentar Recomandat: MyPostcard Basic – expediere ca şi trimitere poştală internă/internaţională neprioritară simplă, fără împlicuire. Pentru trimitere pe teritoriul României, tariful pentru acest serviciu este de 3,8 lei, iar pentru trimiterile internaţionale, preţul este de 6 lei; MyPostcard Premium-expediere ca şi trimitere poştală internă/internaţională prioritară, recomandată, în plic închis. Pentru trimitere pe teritoriul României, tariful pentru acest serviciu este de 5,7 lei, iar pentru trimiterile internaţionale, preţul este de 18,90 lei. Timpul de livrare va fi de maximum trei zile, pentru MyPostcard Premium, şi de maximum şase zile, pentru categoria MyPostcard Basic.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.