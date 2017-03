Muzeul Municipal va găzdui vernisajul expoziţiei “Salonul florilor”, ediţia a doua

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sâmbătă, 25 martie 2017, începând cu ora 11:00, la Muzeul Municipal Călăraşi, va avea loc vernisajul expoziţiei “Salonul Florilor”, ediţia a doua. În cadrul expoziţiei se vor putea viziona tablourile unor creatori din judeţul nostru, care au ca temă florile.

Tablourile sunt realizate în diverse tehnici precum acuarelă, guaşă, tempera şi au dimensiuni variate după cum au dorit autorii. Deşi sunt tablouri statice, acestea vor încânta privitorii prin postarea elementelor în cadru colorit şi realizarea artistică. Prezentarea lucrărilor şi a autorilor va fi făcută de către curatorul expoziţiei, criticul de artă Ana Amelia Dincă, de autori, dar şi de alte persoane. Vizitatorii vor fi încântaţi să descopere că şi în judeţul nostru există tineri şi vârstnici talentaţi, unii dintre ei fiind deja consacraţi pe plan naţional şi internaţional. Din partea Cenaclului Literar – Artistic “Phoenix” vor expune Cornel Ursu, Petronela Milea, Rodica Iacob, Jimmy Stănescu şi Aura Giurcă.

Iubitorii de artă sunt aşteptaţi la această manifestare de suflet care va încânta deopotrivă ochii şi inima. Expoziţia va fi deschisă publicului până la data de 16 aprilie 2017. Intrarea este gratuită.

