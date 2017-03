Nereguli descoperite la Secţia Pediatrie în urma unui control inopinat

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a decis efectuarea periodică a unor controale inopinate la secţiile Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi. Un prim control s-a efectuat în cursul zilei de ieri, 27 februarie, la Secţia Pediatrie. Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a descoperit mai multe nereguli. “Țin seama de fiecare semnal pe care îl primesc din partea cetățenilor acestui județ și am hotărât ca, săptămânal, să efectuez vizite spontane la spital. Astăzi (n.r. – ieri, 27 februarie), la primele ore ale dimineții, împreună cu o echipă a Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean am fost pe secția de pediatrie. M-a nemulțumit ceea ce am găsit aici: uși noi montate în 2015, dar neacreditate medical, lipsa dușurilor în băi, grupuri sanitare necorespunzătoare, instalație sanitară învechită. Am dispus trecerea tuturor deficiențelor găsite în planul de reparații pe anul 2017. Totodată, am cerut schimbarea veselei din bucătăria secției, veche de 50 de ani. Știu că și celelalte secții ale spitalului au neajunsuri şi de aceea voi continua seria acestor vizite neanunțate și în săptămânile viitoare”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă. Nu de puţine ori călărăşenii s-au plâns de condiţiile întâlnite în Spitalul Judeţean de Urgenţă. De la vesela învechită, în care se serveşte mâncarea, până la lipsa de personal, toate aceste probleme au fost aduse în atenţia autorităţilor. Până în momentul de faţă, se rezolvau punctual problemele semnalate. Nimeni nu a făcut un control amplu pentru indentificarea problemelor şi găsirea soluţiilor. Acţiunile de control demarate ieri de conducerea Consiliului Judeţean par a fi un prim pas spe normalitate.

