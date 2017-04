Niculina Ginghină: “Avem mare nevoie de donatori cu grupe negative de sânge pentru a salva copiii şi adulţii bolnavi”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Zeci de persoane din judeţul nostru suferă pe paturile din spitale şi au mare nevoie de sânge pentru a le fi salvate vieţile. Printre acestea se numără şi copii, suflete nevinovate peste care bolile au pus stăpânire şi le-au distrus o parte din anii frumoşi ai copilăriei. Aceşti bolnavi mai au o speranţă în oamenii cu suflet mare, care se gândesc la vieţile lor şi doresc să doneze sânge pentru a-i salva sau pentru a le vindeca bolile. În momentul de faţă, Centrul de Transfuzii Saguine (CTS) din Călăraşi are mare nevoie, în special, de donatori cu grupe negative de sânge, care să vină în sprijinul acestor bolnavi.

CTS Călăraşi face un apel către toţi cetăţenii care doresc să salveze vieţi omeneşti. Aceştia sunt aşteptaţi să vină la sediul Centrului de Transfuzii Sanguine şi să doneze sânge pentru bolnavii care zac pe paturile din spitale, în speranţa că oamenii cu suflet mare vor veni în ajutorul lor. În momentul de faţă, CTS Călăraşi are mare nevoie de donatori cu grupe negative de sânge pentru că sunt foarte multe solicitări venite din partea spitalelor, în special pentru secţiile de oncologie, chirurgie, dar şi pediatrie. Astfel, pe această cale, directoarea Centrului de Transfuzii Sanguine Călăraşi, biolog Niculina Ginghină, roagă pe toţi călărăşenii, care sunt bine din punct de vedere al sănătaţii, să vină să doneze sânge pentru a-i sprijini pe oamenii bolnavi. “Avem mare nevoie de donatori cu grupe negative de sânge pentru a salva copiii şi adulţii bolnavi. Pe această cale, rugăm toţi oamenii să vină să doneze pentru că este bine atât pentru sănătatea lor, dar şi pentru bolnavii care au mare nevoie de sânge. În prezent, avem foarte multe solicitări din partea spitalelor călărăşene, dar şi din partea spitalelor din Bucureşti, unde sunt internaţi bolnavi din judeţul nostru, care au mare nevoie de sânge. Pot spune că am făcut faţă până acum acestor solicitări, dar dacă mai vin cereri şi din partea spitalelor din afara judeţului, atunci situaţia se complică, mai ales că acum avem mare nevoie de donatori cu grupe rare precum 0 negativ sau A2 negativ. De asemenea, solicitările vin în special din partea secţiilor de oncologie, chirurgie, dar şi pediatrie. De altfel, la CTS Călăraşi, avem în jur de 10 – 15 donatori pe zi, în jur de 300 pe lună, dar aşteptăm în continuare ca numărul lor să crească, mai ales a celor care au grupele de sânge negative, de care bolnavii din spitale au mare nevoie”, ne-a declarat biolog Niculina Ginghină, directoarea Centrului de Transfuzii Sanguine Călăraşi.

În compensaţie, toţi donatorii beneficiază de tichete de masă în valoare totală de 65, 45 de lei

„Fii alături de noi, ca împreună să salvăm o viaţă de om!” este sloganul Centrului de Transfuzii Sanguine Călăraşi, prin care se face apel la toţi cetăţenii din judeţul nostru să vină să doneze sânge pentru a veni în sprijinul persoanelor supuse unor operații dificile, la cele care necesită tratamente împotriva cancerului sau la victimele accidentelor rutiere. Pentru a putea să doneze, doritorii trebuie să prezinte un act de identitate, să aibă între 18 şi 60 de ani, să nu fi suferit operaţii minore în ultimele trei luni sau majore în ultimele şase luni, să nu fi avut hepatită, TBC şi să nu fi consumat alcool cu 48 de ore înaintea donării. În cazul în care donatorul suferă de o boală transmisibilă, acesta va fi contactat şi informat asupra stării sale de sănătate. În compensaţie, toţi donatorii beneficiază de şapte tichete de masă în valoare totală de 65, 45 de lei şi o zi scutire medicală plătită, de la locul de muncă. Odată cu donarea, se beneficiază şi de analizarea sângelui în mod gratuit: HTLV, Hepatita B, Hepatita C, SIDA, Sifilis, glicemie, det. Hemoglobina, det. Anticorpi iregulari şi det. de grup sanguin. De asemenea, persoanele care donează sânge beneficiază şi de decontarea biletelor de transport dus-întors, la fiecare donare, pentru persoanele din afara oraşului.Toate persoanele care doresc să doneze sânge se pot prezenta la CTS Călăraşi, cu sediul în incinta Policlinicii nr. 2, etaj 2, telefon 0242/333.663.

