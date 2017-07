Noutăţi în acordarea subvenţiilor pentru ucenici şi stagiari

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași informează că, în luna iulie a acestuia an, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Conform prevederilor actului normativ menţionat, în funcție de nivelul de calificare pentru care se face perioada de ucenicie, contractele nu vor putea dura mai puțin de: 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Angajatorii care încadrează ucenici sau absolvenţi de învăţământ superior primesc, la cerere, pe toată perioada derulării contractului de ucenicie/stagiu, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă în cuantum de 1.125 de lei lunar, iar pentru fiecare stagiar angajat, câte 1.350 de lei lunar, sume alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Prevederile din lege referitoare la angajarea stagiarilor au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial (11 iulie 2017), dar nu și cele referitoare la contractele de ucenicie, care vor intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării actului (10 august 2017). Contractele de ucenicie și stagiu, care sunt încheiate la acest moment, își produc în continuare efectele în același fel, nefiind afectate de noile prevederi.

