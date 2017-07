Nu încercaţi să vă faceţi poze pe calea ferată/Zece persoane s-au electrocutat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Teribilismul, încercarea de a face poze cu trenul sau neglijența pot duce la electrocutare de firul de contact al rețelei electrice aflată sub tensiune. Polițiștii vă recomandă să nu vă urcați pe vagoanele de tren, să nu aruncați cabluri peste rețeaua de înaltă tensiune și să traversați calea ferată doar prin locuri permise. De la începutul anului, polițiștii au fost sesizați de producerea a zece evenimente de electrocutare a unor persoane, care s-au apropiat de firul de contact al rețelei electrice CFR aflată sub tensiunea de 27.000 de Volţi. Trei dintre aceste evenimente s-au produs din cauza intenției victimei de a-și face fotografii pe vagoanele de marfă din triajele de cale ferată, iar alte trei din teribilism. În toate cele șase cazuri au fost implicați minori, iar trei dintre ei au decedat. În celelalte patru cazuri de electrocutare au fost implicate persoane adulte, care fie au încercat să sustragă diverse bunuri, fie s-au urcat pe vagoane, iar trei dintre ei au decedat. Polițiștii de la transporturi au desfășurat activități pentru prevenirea unor astfel de evenimente, având întâlniri atât cu elevii din unitățile de învățământ, cât și cu reprezentanții companiilor de transport. Pentru evitarea electrocutării sau a altor evenimente nedorite în zona căii ferate, se recomandă: nu urcați pe vagoanele de marfă sau de călători, stâlpi, console sau alte construcțiidin zona căii ferate; evitați transportarea unor obiecte lungi ce pot intra în raza de acțiune a liniei decontact; nu aruncați cabluri peste rețeaua de înaltă tensiune; traversați calea ferată doar prin locuri permise; asigurați-vă înainte și nu ascultați muzică la căști când traversați.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.