Nunţile romilor nu au autorizaţie de la Primăria Călăraşi

Mulţi călărăşeni sunt nemulţumiţi de zgomotele produse de lăutarii invitaţi la nunţile de romi. Aceştia dau adevărate spectacole în plină stradă sau între blocuri, producând zgomote greu de suportat. În legătură cu aceste evenimente, Primăria Municipiului Călăraşi a transmis următorul comunicat de presă: “Având în vedere evenimentele organizate în municipiul Călăraşi de către populaţia de etnie romă, vă aducem la cunoştinţă că primarul municipiului Călăraşi și Primăria Municipiului Călăraşi nu au atribuţii în aprobarea desfăşurării unor astfel de evenimente. De asemenea, vă comunicăm că nu a fost aprobată organizarea acestor tipuri de evenimente. Vă informăm că primarul municipiului Călăraşi și Primăria Municipiului Călăraşi nu au atribuţii în restabilirea ordinii publice, acestea fiind reglementate de Legea nr. 60/1991 R privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Primarul municipiului Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi acţionează prin intermediul Direcţiei Poliţia Locală în ceea ce priveşte constatarea tulburării ordinii şi liniştii publice şi sancţionarea contravenţională a persoanelor care se fac vinovate de încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 R, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, care intră în sfera ei de competenţă”.

