O clinică de recuperare medicală, cu aparatură de ultimă generaţie, s-a deschis în Călăraşi

În municipiul Călăraşi, pe strada Muşeţelului, s-a deschis, de mai bine de o săptămână, o clinică de recuperare medicală, care vine în sprijinul tuturor bolnavilor din judeţul nostru. Ideea a aparţinut unui medic din Bucureşti, dr. Ana Maria Cristina Lungana şi unui avocat din Călăraşi, Aurelian Dumitru, care au dorit să investească în sănătatea oamenilor din judeţ, pentru ca aceştia să nu mai fie nevoiţi să meargă în oraşele mari pentru servicii de recuperare medicală ultramoderne.

În data de 3 aprilie a.c., s-a deschis în Călăraşi o clinică de recuperare medicală, ce se adresează tuturor persoanelor cu probleme de sănătate din judeţul nostru. Cei care au demarat această investiţie, dr. Ana Maria Cristina Lungana şi avocatul Aurelian Dumitru, s-au gândit la călărăşenii care nu au posibilitatea să meargă la spitalele din Bucureşti sau din celelalte oraşe pentru un tratament de recuperare. În acest sens, clinica dispune de aparatură medicală de ultimă generaţie, care vine în sprijinul persoanelor de toate vârstele, inclusiv copiilor, iar serviciile sunt decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi. Astfel, persoanele suferinde de tulburări de statică vertebrală, dureri ale coloanei vertebrale, hernii de disc, artroze, reumatism sau orice durere musculară sau articulară pot beneficia în cadrul acestei clinici de servicii de fizioterapie, masaj şi kinetoterapie. Aici se pot trata herniile de disc fără operaţie. Clinica dispune de un echipament de tracţiuni/elongaţii vertebrale, care reprezintă o alternativă la intervenţia chirurgicală pentru hernia de disc. Mai mult decât atât, doamnele care au grijă de aspectul lor pot apela la servicii de înfrumuseţare precum masaj anticelulitic, tonifiant, drenaj limfatic, electrostimulări, gimnastică medicală. Deşi este deschisă de foarte puţin timp, clinica este vizitată de numeroase persoane, care se declară mulţumite de modul în care sunt tratate şi de serviciile oferite. Consultaţiile sunt oferite de către dr. Ana Maria Cristina Lungana, medic specialist Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, care investighează pacienţii şi stabileşte un program de tratament individualizat. „Ideea de a deschide o clinică de recuperare medicală în Călăraşi a pornit de la faptul că în acest oraş nu există o bază de tratament completă, care să cuprindă o patologie vastă, iar pacienţii erau îndrumaţi către clinicile din Bucureşti, ceea ce era destul de costisitor, pentru că recuperarea unei afecţiuni se face în timp, pe durata a zile, luni, în funcţie de afecţiune. În acest sens, am creat o clinică completă de recuperare cu preţuri accesibile tuturor, având în vedere şi veniturile călărăşenilor. Avem contract cu CJAS Călăraşi, potrivit căruia orice asigurat are dreptul la 20 de zile de tratament pe an, în baza a două bilete de trimitere”, ne-a declarat dr. Ana Maria Cristina Lungana. Clinica dispune de un cabinet de consultaţii, două săli de fizioterapie dotate cu aparatură de ultimă generaţie, o sală de kinetoterapie pentru gimnastică medicală, precum şi un cabinet pentru masaj în care se îmbină utilul cu plăcutul, masajul realizându-se într-o atmosferă de aromaterapie, cu muzică de relaxare. Mai mult decât atât, în cadrul clinicii există vestiare şi duşuri. „Pentru mine, pacientul este întotdeauna pe primul plan, de aceea am achiziţionat cea mai bună aparatură medicală, de la producătorul numărul 1 în lume – BTL . Eu consult pacientul, îl investighez, stabilesc planul de tratament care este pus în aplicare de către kinetoterapeuţi, asistenţi medicali specializaţi în balneofizioterapie şi maseuri, totul realizându-se sub îndrumarea şi supravegherea mea. Având competenţă în ecografia aparatului locomotor (musculoscheletală),am în plan să achiziţionez şi un ecograf, care să vină în sprijinul diagnosticării precoce a diferitelor afecţiuni”, a mai spus dr. Ana Maria Cristina Lungana. La inaugurarea clinicii, au participat medici din Călăraşi, dar şi staff-ul Federaţiei Române de Fotbal.

Clinica de recuperare medicală “anaclinic” oferă următoarele servicii:

Kinetoterapie:

Elongaţii/Tracţiuni Vertebrale.

Fizioterapie:

Laser Terapie;

Electroterapie;

Ultrasonoterapie;

Magnetoterapie;

Stimulare Electrică;

Galvanizare;

Ionizare;

Vacuum;

Parafină.

Masaj Terapeutic:

Masaj Decontracturant;

Masaj Tonifiant;

Masaj de Relaxare;

Masaj Sedativ-Antalgic;

Masaj Anticelulitic;

Drenaj Limfatic.

Date de contact:

Adresa: Călăraşi, str. Muşeţelului nr. 1A, bloc J 55, sc. A, parter.

Telefon: +4/0771.53.09.58

+4/0342.40.57.96

Email: recupanaclinic@yahoo.com

